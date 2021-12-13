Ağzınızı ekşitmek yerine bu sefer yüzünüzü güldürecek sirkenin saç ve ciltteki faydalarına inanamayacaksınız!

Sirkenin vücuda ve bağışıklık sistemine olan faydası şüphesiz ki herkes tarafından biliniyor. Yemeklere lezzet katan bu sulu çözeltinin herkesçe bilinmeyen özelliği ise saçlara ve cilde olan faydası! Antibakteriyel özelliğe sahip olan sirke, cilt temizliği ve saç bakımı gibi birçok amaçla kullanılabiliyor. Kısa sürede gözle görülür sonuçlar verdiği için çokça önerilen sirkenin saç ve cilt bakımında kullanımına birlikte göz atalım!

CİLT BAKIMINDA SİRKE

Sirke cildin ölü derilerden arınmasını sağlarken, aynı zamanda gözenekleri açıyor ve cildi nemlendiriyor. Fakat, cilt bakımınız için uyguladığınız her üründe olduğu gibi sirke kullanırken de dikkat etmeniz gereken birkaç nokta var. Tercih edeceğiniz sirkenin doğal olduğundan emin olmalı, kullanmaya başlamadan önce cildinizin bir bölgesinde test ederek alerjinizin olup olmadığını kontrol etmelisiniz.

Sirkeyi yüz temizliğinde tonik olarak kullanabileceğiniz gibi sadece sivilcelerinizin üzerine de uygulayabilirsiniz. Bir çay bardağı suya karıştıracağınız bir tatlı kaşığı sirkeyle elde edeceğiniz sirkeli suyu, pamuk yardımıyla yüzünüze sürdükten sonra kuruyana kadar bekleyin ve yıkayın. Bu işlemi düzenli olarak uyguladığınız takdirde sivilce oluşumunun önüne geçebilir, daha sağlıklı ve parlak bir cilde sahip olabilirsiniz.

SAÇ BAKIMINDA SİRKE

Doğal elma sirkesi, cilt onarımında olduğu kadar saç bakımında da oldukça başarılı. Daha ilk yıkamada saçlarınıza parlaklık katarak yumuşamasını sağlayacak sirke uygulaması ile saç derinizi temizleyebilir, kepek oluşumunun ve saç dökülmelerinin önüne geçebilirsiniz. Saçların onarımını sağlamasının yanı sıra içinde bulunan vitamin ve minerallerle saç derinizi besleyen sirke, varsa kaşıntılarınızı da hafifletebiliyor.