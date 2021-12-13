KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Ağzınızı ekşitmek yerine bu sefer yüzünüzü güldürecek sirkenin saç ve ciltteki faydalarına inanamayacaksınız!

Ağzınızı ekşitmek yerine bu sefer yüzünüzü güldürecek sirkenin saç ve ciltteki faydalarına inanamayacaksınız!

13.12.2021 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kişisel bakım ürünlerine masraf yapmaktan bıkmadınız mı? Bu zamana kadar denediğiniz onlarca çeşit markadan veya arkadaşınızın defalarca methettiği bakım ürünlerinden etkili bir sonuç alamamış olabilirsiniz. Neyse ki, böyle durumlarda uygulayabileceğiniz kolay ve doğal birçok yöntem var. Bu yöntemlerin başrolü olan sirkenin hem saç hem cilt bakımında harikalar yarattığını biliyor muydunuz?

Ağzınızı ekşitmek yerine bu sefer yüzünüzü güldürecek sirkenin saç ve ciltteki faydalarına inanamayacaksınız!

Sirkenin vücuda ve bağışıklık sistemine olan faydası şüphesiz ki herkes tarafından biliniyor. Yemeklere lezzet katan bu sulu çözeltinin herkesçe bilinmeyen özelliği ise saçlara ve cilde olan faydası! Antibakteriyel özelliğe sahip olan sirke, cilt temizliği ve saç bakımı gibi birçok amaçla kullanılabiliyor. Kısa sürede gözle görülür sonuçlar verdiği için çokça önerilen sirkenin saç ve cilt bakımında kullanımına birlikte göz atalım!

CİLT BAKIMINDA SİRKE

Sirke cildin ölü derilerden arınmasını sağlarken, aynı zamanda gözenekleri açıyor ve cildi nemlendiriyor. Fakat, cilt bakımınız için uyguladığınız her üründe olduğu gibi sirke kullanırken de dikkat etmeniz gereken birkaç nokta var. Tercih edeceğiniz sirkenin doğal olduğundan emin olmalı, kullanmaya başlamadan önce cildinizin bir bölgesinde test ederek alerjinizin olup olmadığını kontrol etmelisiniz.

  • Sirkeyi yüz temizliğinde tonik olarak kullanabileceğiniz gibi sadece sivilcelerinizin üzerine de uygulayabilirsiniz. Bir çay bardağı suya karıştıracağınız bir tatlı kaşığı sirkeyle elde edeceğiniz sirkeli suyu, pamuk yardımıyla yüzünüze sürdükten sonra kuruyana kadar bekleyin ve yıkayın. Bu işlemi düzenli olarak uyguladığınız takdirde sivilce oluşumunun önüne geçebilir, daha sağlıklı ve parlak bir cilde sahip olabilirsiniz.

SAÇ BAKIMINDA SİRKE

Doğal elma sirkesi, cilt onarımında olduğu kadar saç bakımında da oldukça başarılı. Daha ilk yıkamada saçlarınıza parlaklık katarak yumuşamasını sağlayacak sirke uygulaması ile saç derinizi temizleyebilir, kepek oluşumunun ve saç dökülmelerinin önüne geçebilirsiniz. Saçların onarımını sağlamasının yanı sıra içinde bulunan vitamin ve minerallerle saç derinizi besleyen sirke, varsa kaşıntılarınızı da hafifletebiliyor.

  • Saçınızı şampuanla yıkayıp duruladıktan sonra sirkeli suyu saçınıza dökün ve birkaç dakika beklettikten sonra durulayın. Sirke, saç derisini kurutabileceği için bu bakımı en fazla haftada iki kere uygulayın. Sirkeli su elde etmek için aynı miktarda su ve sirkeyi karıştırabilir, hassas bir cilde sahipseniz sirkenin oranını azaltabilirsiniz.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vahşet! Çocuklarının gözü önünde annelerini katlettiVahşet! Çocuklarının gözü önünde annelerini katletti
PARTNER Türkiye'ye geldi! 16 yaşındakiler bile kullanabilecek Türkiye'ye geldi! 16 yaşındakiler bile kullanabilecek
Beyaz sirke mucizesi! Tabanı yandı diye üzülmeyinBeyaz sirke mucizesi! Tabanı yandı diye üzülmeyin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında sinir krizi geçirmişti! Serkan Kıyak intihar etti

Canlı yayında sinir krizi geçirmişti! Serkan Kıyak intihar etti

Pideciye kaçan eşin söyledikleri herkesi şoke etti

Pideciye kaçan eşin söyledikleri herkesi şoke etti

Hareketli ve enerjik bir süreç başlıyor!

Hareketli ve enerjik bir süreç başlıyor!

Grileşmesini önleyemiyorsanız...

Grileşmesini önleyemiyorsanız...

Bu hafta burcunuzu neler bekliyor?

Bu hafta burcunuzu neler bekliyor?

Anne adayları başlamadan önce mutlaka bu testleri yaptırın

Anne adayları başlamadan önce mutlaka bu testleri yaptırın

İlginizi Çekebilir

Pelin Karahan'ın çok beğenilen sonbahar tarzında kombinler

Pelin Karahan'ın çok beğenilen sonbahar tarzında kombinler

Pürüzsüz bir cilt için en iyi kırışıklık kremleri

Pürüzsüz bir cilt için en iyi kırışıklık kremleri

Kara dayanıklı en iyi su geçirmez botlar

Kara dayanıklı en iyi su geçirmez botlar

Kurtulmak için binlerce lira harcamanıza gerek yok!

Kurtulmak için binlerce lira harcamanıza gerek yok!

Kıl köklerini zayıflatarak tüyleri azaltıyor

Kıl köklerini zayıflatarak tüyleri azaltıyor

2021 Aralık ayında burçları neler bekliyor?

2021 Aralık ayında burçları neler bekliyor?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.