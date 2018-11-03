Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinden acı haber: Asker, korucuyu şehit etti

Beytüşşebap Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Yılmaz’ın verdiği bilgiye göre, akşamüzeri saat 19.00 sıralarında Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi Kato üs bölgesi Cevizağacı köyü civarındaki Kaya Celebuk üs bölgesinde 10 kişilik tim ile nöbet tutulduğu esnada atılan aydınlatma fişeği sonrası mevzide nöbet tutan uzman çavuş, kendisine zimmetli silahı ile diğer mevzide nöbet tutan ve olay anında ayağa kalkan güvenlik korucusu Resul Bahadır’ı sızma girişiminde bulunan terör örgütü mensubu zannederek ateş etti.
Resul Bahadır şehit olurken, naaşı ise otopsi için helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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