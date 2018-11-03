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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinden acı haber: Asker, korucuyu şehit etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 22:11 | Son Güncelleme

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde nöbet esnasında bir askerin, karşı mevzideki güvenlik korucusunu sızma girişiminde bulunan terör örgütü mensubu zannederek ateş etmesi sonucu, güvenlik korucusu şehit oldu.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinden acı haber: Asker, korucuyu şehit etti

Beytüşşebap Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Yılmaz’ın verdiği bilgiye göre, akşamüzeri saat 19.00 sıralarında Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi Kato üs bölgesi Cevizağacı köyü civarındaki Kaya Celebuk üs bölgesinde 10 kişilik tim ile nöbet tutulduğu esnada atılan aydınlatma fişeği sonrası mevzide nöbet tutan uzman çavuş, kendisine zimmetli silahı ile diğer mevzide nöbet tutan ve olay anında ayağa kalkan güvenlik korucusu Resul Bahadır’ı sızma girişiminde bulunan terör örgütü mensubu zannederek ateş etti.

OTOPSİ İÇİN DEVLET HASTANESİNE KALDIRILDI

Resul Bahadır şehit olurken, naaşı ise otopsi için helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.


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şırnak Beytüşşebap şehit

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