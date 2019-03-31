ŞIRNAK SON DURUM

MERKEZ
Toplam Sandık : 119Toplam Seçmen : 38.476Açılan Sandık : 96Açılan Sandık Oranı : % 80,67Kullanılan Oy : 26.468Geçerli Oy : 25.745Katılım Oranı : % 84,67
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMEHMET YARKA% 62,1716.005HDPHİŞAR OSAL% 34,428.862CHPOSMAN CAN% 1,57404DİĞER% 0,82210SAADET PARTİSİORHAN ÜRÜN% 0,66171TKPSEHER DEMİROĞLU% 0,1436DSPALTAY KIRIMLI% 0,1333BTPEMEL VURMAZ% 0,0924* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
BEYTÜŞŞEBAP
Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 100
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİHABİP AŞAN% 48,642.307HDPCAHİT ÖZKAN% 32,361.535DİĞER% 16,19768CHPZAHİT AYKUT% 2,32110SAADET PARTİSİABDULLAH ENES AKMAN% 0,4823CİZRE
Açılan Sandık Oranı : % 39,09Katılım Oranı : % 69,68
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIHDPMEHMET ZIRIĞ% 71,4312.518AK PARTİEŞRAF MÜJDE% 22,23.890CHPRIDVAN ÇİÇEK% 3,02529DİĞER% 1,26220NECAT ÖZKALAYNECAT ÖZKALAY% 1,24218BBPHACİ GÜNEŞ% 0,4681SAADET PARTİSİFEYYAZ BOZKURT% 0,2543BTPZUHAL ÖZKAR% 0,1527GÜÇLÜKONAK
Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 85,12
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİBAHATTİN AKTUĞ% 67,111.632HDPMEHMET EMİN KILIÇ% 30,67746MHPYASEMİN NAS% 1,5237SAADET PARTİSİUĞUR GÜZEL% 0,338BBPMEHMET VELİ BATMAZ% 0,297BTPABDURRAHMAN KAZIK% 0,082İDİL
Açılan Sandık Oranı : % 90Katılım Oranı : % 72,81
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIHDPSONGÜL ERDEN% 72,947.302AK PARTİİSMAİL GENÇ% 16,951.697MHPMEHMET ALİ DAĞ% 6,51652CHPFİKRET AĞIRMAN% 2,15215DİĞER% 0,5959SAADET PARTİSİYASİN BAKIR% 0,5151BBPHALİL ÇAVCI% 0,3535SİLOPİ
Açılan Sandık Oranı : % 78,75Katılım Oranı : % 84,76
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIHDPADALET FİDAN% 69,123.047AK PARTİİBRAHİM TAYŞUN% 19,66.538MHPDOĞAN ÖKTEN% 5,711.903DİĞER% 4,51.500SAADET PARTİSİENES YILMAZ% 0,67223BBPMEHMET EMİN KÜÇÜKOĞLU% 0,2789BTPMUSTAFA ŞENER% 0,1652ULUDERE
Açılan Sandık Oranı : % 41,67Katılım Oranı : % 82,93
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİSAİT ÜREK% 57,331.275HDPSELEHATTİN ÜRÜN% 35,61792CHPSALİH TANIK% 6,52145DİĞER% 0,49SAADET PARTİSİMÜCAHİT SARIMSAKCI% 0,133
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