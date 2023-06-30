HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Şırnak'ta akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı!

Şırnak'ta akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı!

30.06.2023 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, husumetli iki akraba aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Şırnak'ta akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı!

Olay, öğleden sonra Cizre ilçesi Nur Mahallesi Yalçın Sokak’ta meydana geldi. Husumetli olan akraba iki aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada İbrahim Özkan ile M.Ö. yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan İbrahim Özkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. M.Ö.'nün tedavisi sürerken, polis ekipleri hastane önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamyonet takla attı: 1 ölü, 4 yaralı!Kamyonet takla attı: 1 ölü, 4 yaralı!
Bayram nedeniyle hiç kimse kalmadı! Tüm mağazalar kapandıBayram nedeniyle hiç kimse kalmadı! Tüm mağazalar kapandı
Köy muhtarı namaza gelmeyenleri tespit ettiKöy muhtarı namaza gelmeyenleri tespit etti
Anahtar Kelimeler:
Şırnak kavga

En Çok Okunan Haberler

Telefonuna bir anda genç kızın çıplak fotoğrafları yağmış!

Telefonuna bir anda genç kızın çıplak fotoğrafları yağmış!

Kaosun dozu arttı, devreye onlar girdi! Olaylar bir ülkeye daha sıçradı

Kaosun dozu arttı, devreye onlar girdi! Olaylar bir ülkeye daha sıçradı

Sığınmacıların deniz kenarındaki görüntüleri gündem oldu!

Sığınmacıların deniz kenarındaki görüntüleri gündem oldu!

Etleri almaya gelince gördükleri karşısında isyan çıkardılar!

Etleri almaya gelince gördükleri karşısında isyan çıkardılar!

Milyonlarca kişiye emeklilik fırsatı

Milyonlarca kişiye emeklilik fırsatı

Yuvadan uçuyor! Barça'dan resmi açıklama geldi... 'Bitti bu iş'

Yuvadan uçuyor! Barça'dan resmi açıklama geldi... 'Bitti bu iş'

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Servet ödeyip boyunu uzattı! Yeni hali olay oldu

Servet ödeyip boyunu uzattı! Yeni hali olay oldu

Şık tasarımı ve kalitesiyle öne çıkan Herschel çantada 800 TL indirim

Şık tasarımı ve kalitesiyle öne çıkan Herschel çantada 800 TL indirim

Kirası aylık 12 bin, aidatı 30 bin TL! Bir gören bir daha baktı

Kirası aylık 12 bin, aidatı 30 bin TL! Bir gören bir daha baktı

Denizde oyun oynuyorlardı! Yanlarına yaklaşıp taciz etti

Denizde oyun oynuyorlardı! Yanlarına yaklaşıp taciz etti

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.