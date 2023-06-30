Şırnak'ta akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı!

Olay, öğleden sonra Cizre ilçesi Nur Mahallesi Yalçın Sokak’ta meydana geldi. Husumetli olan akraba iki aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada İbrahim Özkan ile M.Ö. yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan İbrahim Özkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. M.Ö.'nün tedavisi sürerken, polis ekipleri hastane önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

