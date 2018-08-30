Şırnak'ta büyük operasyon! İstihbarat geldi düğmeye basıldı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde başlatılan operasyon aralıksız sürüyor. Geçen yıl Uludere Şenoba beldesinde düşen helikopterde şehit olan Yarbay Songül Yakut isminin verildiği geniş çaplı operasyonda teröristlerin bulunabilecekleri noktalar tamamen kuşatıldı. Havadan ve karadan operasyonların devam ettiği bölgede geçtiğimiz gün 5 terörist silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirildi. Çok sayıda mağaranın imha edildiği bölgeyi kuşatan güvenlik kuvvetleri havadan helikopter ve İHA görüntüleri ile çemberi daraltarak ilerliyor.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada 28 Ağustos 2018 tarihinde saat 05.30 sıralarında Feraşin Yaylasında 5 teröristin etkisiz hale getirildiği duyurulmuştu. Operasyon kapsamında son 2 gündür Kato Dağı kuzeyi ve batısında bulunan Feraşin Yaylası ile Marinos bölgeleri güvenlik kuvvetleri tarafından kuşatma altına alındı. Atak, kobra ve skrosky tipi helikopterlerin havadan destek verdiği geniş çaplı operasyonda Mehmetçiğe 500 güvenlik korucusu eşlik ediyor. Beytüşşebap ilçe merkezinde 8'inci Jandarma Taburuna inen helikopterler operasyon bölgesine sürekli sevkiyat yapıyor.

Operasyon kapsamında Feraşin Yaylasının tamamının kontrol altına alındığı ve her karış metresinin didik didik arandığı öğrenildi. Şırnak valiliği tarafından özel güvenlik bölgesi ilan edilen operasyon bölgesinde hava ve karadan arama tarama faaliyetleri devam ediyor. (İHA)

