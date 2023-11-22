HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şırnak'ta feci kaza! 2 ölü, çok sayıda yaralı

Şırnak'ta feci kaza! 2 ölü, çok sayıda yaralı

22.11.2023 01:10 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ın Silopi ilçesinde seyir halindeki tır ile taksi çarpıştı. Feci kazada biri Irak uyruklu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Şırnak'ta feci kaza! 2 ölü, çok sayıda yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Silopi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Kizir mevkisinde meydana geldi. Silopi’den Habur Sınır Kapısına doğru seyir halindeki A.Y. idaresindeki taksiye, F.T. idaresindeki plakası öğrenilemeyen tır arkadan çarptı.

Kazada taksideki 5’i Irak uyruklu 7 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınan yaralılardan Irak uyruklu Eyüp Ahmet (47) ile Mardin nüfusuna kayıtlı Nevzat Çınar (42), doktorların tüm müdahalesine karşın hayatını kaybetti.

dcf3a6296483fdabc509495e6aee15f0

Yaralı 4 Irak uyrukludan biri de Elazığ’a sevk edildi. TIR sürücüsü F.T. ile tedavisi tamamlanan taksi şoförü A.Y. gözaltına alındı. Ölen 2 kişinin cenazesi ise otopsi için Adli Tıp morguna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Belediye otobüsü şoförüne yaptığı uyarı ortalığı karıştırdı! Kadın yolcular birbirine girdiBelediye otobüsü şoförüne yaptığı uyarı ortalığı karıştırdı! Kadın yolcular birbirine girdi
Çocukların tartışmasına babaları karışınca kan aktı! Muhtar öldürüldüÇocukların tartışmasına babaları karışınca kan aktı! Muhtar öldürüldü
CHP lideri Özel, "adalet ateşi" eylemine katıldıCHP lideri Özel, "adalet ateşi" eylemine katıldı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
En Çok Okunan Haberler
Yüzde 29 garanti, yüzde 45'lik zam masada!

Yüzde 29 garanti, yüzde 45'lik zam masada!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Öğrencisiyle yaşadığı ilişki maille polise ihbar edildi

Öğrencisiyle yaşadığı ilişki maille polise ihbar edildi

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

"Kalçamdan köpek balığı ısırdı" dedi! 'Kurgu mu gerçek mi?'

"Kalçamdan köpek balığı ısırdı" dedi! 'Kurgu mu gerçek mi?'

Tacizci dadı skandalı! 16 erkek çocuğuna cinsel saldırıda bulundu

Tacizci dadı skandalı! 16 erkek çocuğuna cinsel saldırıda bulundu

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.