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Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu! 47 kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2020 11:44 | Son Güncelleme

Şırnak’ta son 29 Haziran-5 Temmuz’da gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 47 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu! 47 kişi gözaltına alındı

Şırnak’ta güvenlik güçleri tarafından 29 Haziran - 5 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonlarında uyuşturucu madde ile gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğünce 29 Haziran - 5 Temmuz 2020 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde yapılan çalışmalar neticesinde 90,103 gram esrar, 4,64 gram eroin, 28,12 gram metamfetamin, 1 adet ecstasy hap, 3 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet USA. ibareli tabanca, 1 adet USA. ibareli tabanca şarjörü, 2 adet AK-47 uzun namlulu silah, 8 adet AK-47 şarjörü, 218 adet AK-47 fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 14 adet av tüfeği fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kurusıkı tabancaya ait şarjör, 75 adet kurusıkı fişeği, 680 paket kaçak sigara, 57 adet kaçak cep telefonu, 50 paket kaçak elektronik sigara tütünü, 6 kilogram kaçak tütün, 2 adet cep telefonu aksesuarı, 2 adet sahte altın küpe, 348 adet sahte 100 lira ele geçirilmiş, 1 nitelikli dolandırıcılık, 1 adet paraya eş değerde sahtecilik ve 3 adet parada sahtecilik olayı gerçekleştirilmiştir. Yapılan operasyonlar kapsamında 47 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 3 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır. Ayrıca kaçakçılık ve asayiş ile ilgili olarak Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında 2 şüpheli asayiş suçundan gözaltına alınmış ve ilgili birimlerine teslim edilmiştir. Kaçakçılık ve terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

İHA

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