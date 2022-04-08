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Şırnak’ta yılın ilk ‘ters laleleri’ açtı, koparana 70 bin lira ceza! Sadece 20 gün yaşıyor

08.04.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu ve Güneydoğu bölgesinde yetişen yılın ilk ters laleleri Şırnak’ta açarken, nesli tükenme tehlikesi altında olduğundan dolayı koparanlara ceza geliyor. 70 bin lira para cezası olan laleler sadece 20 gün yaşıyor.

Şırnak’ta yılın ilk ‘ters laleleri’ açtı, koparana 70 bin lira ceza! Sadece 20 gün yaşıyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde havaların ısınmasıyla beraber çiçek açan ters laleler kartpostallık görüntüler oluşturdu. Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyündeki ev bahçelerinde yetiştirilen endemik bitki türü olan ters lale çiçeği koruma altına alınıyor.

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70 BİN PARA CEZASI!

Yılın sadece 20 günü yaşayan ters lale, çiçek açtıktan sonra kuruyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu dağlarında yetişen çiçek türü ise nesli tükenme tehlikesi altında olduğundan dolayı koparanlara ceza geliyor. 70 bin lira cezası olan çiçek türü sarı ve kırmızı rengiyle göz kamaştırıyor.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şırnak
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