Şırnak'ta zincirleme trafik kazası: 8 kişi yaralandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yolcu midibüsü, tır ve kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeden Köyceğiz köyüne giden ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu minibüsü, Cizre-Nusaybin kara yolu Çavuş ve Katran köyleri mevkisinde, kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle karşı şeride geçen araçlara seyir halindeki tır çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, İsmail ve Rafia Olak, Gülizar ve Halide Kulat ile Sıraç Kaya, Halime Bilgin, Berivan Ağaç ve Bedia Oktay yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesi ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, minibüsün sol şeritte ilerlerken sağ şeritten karşıya geçmeye çalışan kamyonete çarptığı görülüyor. Görüntüde, çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen araçlara seyir halindeki tırın çarptığı yer alıyor. (AA)

