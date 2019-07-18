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Şırnak Valisi Aktaş Emniyet Genel Müdürlüğüne atandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.07.2019 01:55 | Son Güncelleme

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Emniyet Genel Müdürlüğüne atandı.Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Emniyet Genel Müdürlüğüne atandı.Mehmet Aktaş’ın biyografisiYeni Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, 1968 yılında Elazığ ilinde doğdu.

Şırnak Valisi Aktaş Emniyet Genel Müdürlüğüne atandı

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Emniyet Genel Müdürlüğüne atandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Emniyet Genel Müdürlüğüne atandı.
Mehmet Aktaş’ın biyografisi
Yeni Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, 1968 yılında Elazığ ilinde doğdu. 1986 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 1990 yılında mezun oldu. 1994 yılında girdiği sınavı kazanarak Malatya Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği ile mesleğine başladı. Adaylık sürecinde 8 ay süreyle İngiltere’de dil ve İngiliz Yönetim Sistemi ile ilgili eğitim aldı. Aktaş, Aksaray-Gülağaç, Malatya-Kuluncak, Muş-Hasköy, Düzce-Cumayeri ve Rize-Çayeli ilçelerinde Kaymakamlık yaptı.
Öte yandan Aktaş, 2010-2014 yılları arasında İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nde sırasıyla Şube Müdürü, Daire Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.
Şubat 2014 kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı görevine getirilen Aktaş, 1 Haziran 2016 tarihli Valiler Kararnamesi ile Karabük Valiliğine atandı. 21 Haziran 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Şırnak Valiliğine atanan Aktaş, 30 Haziran 2017 tarihi itibariyle Şırnak Valiliği görevine başlamıştır.
Aktaş, 18 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile Emniyet Genel Müdürlüğüne atandı.

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