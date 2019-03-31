Şırnak'ın İdil ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, HDP adayı Songül Erden kazandı.

Şırnak'ın İdil ilçesinde belediye başkanlığını HDP adayı Songül Erden kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Songül Erden 6 bin 75, AK Parti adayı İsmail Genç bin 474, MHP adayı Mehmet Ali Dağ 564 oy aldı.

