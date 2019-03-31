Şırnak'ın İdil ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, HDP adayı Songül Erden kazandı.

\u015e\u0131rnak'\u0131n \u0130dil il\u00e7esinde belediye ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131 HDP aday\u0131 Song\u00fcl Erden kazand\u0131.\nKesin olmayan sonu\u00e7lara g\u00f6re, Song\u00fcl Erden 6 bin 75, AK Parti aday\u0131 \u0130smail Gen\u00e7 bin 474, MHP aday\u0131 Mehmet Ali Da\u011f 564 oy ald\u0131. Korkutan uyar\u0131! 1 milyardan fazla insan tehlike alt\u0131ndaSand\u0131ktan \u2019Be\u015fikta\u015f\u2019 \u00e7\u0131kt\u0131T\u00fcrkiye'nin en k\u00fc\u00e7\u00fck mahallesinden MHP \u00e7\u0131kt\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum