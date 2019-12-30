HABER
  4. Şırnaklı başkan, 73'üncü yerli otomobile talip

Şırnaklı başkan, 73'üncü yerli otomobile talip

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 14:24 | Son Güncelleme

ŞIRNAK’ın Silopi ilçesindeki Görümlü Belde Belediye Başkanı Ruşen Tellioğlu, Türkiye Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG), 2022 yılında üretimine başlayacağı yerli otomobilin 73'üncüsüne talip olduklarını söyledi.

Şırnaklı başkan, 73'üncü yerli otomobile talip

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),(DHA)- ŞIRNAK’ın Silopi ilçesindeki Görümlü Belde Belediye Başkanı Ruşen Tellioğlu, Türkiye Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG), 2022 yılında üretimine başlayacağı yerli otomobilin 73'üncüsüne talip olduklarını söyledi.
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG’a, Silopi ilçesinde bulunan Cudi Dağı eteklerindeki Görümlü beldesinden talip çıktı. 2022 yılında seri üretimi başlayacak olan yerli otomobilin Şırnak'ın plakası olan 73'üncüsüne talip olduklarını söyleyen Görümlü Belde Belediye Başkanı Ruşen Tellioğlu, yerli otomobili kullanmaktan gurur duyacaklarını kaydetti. Tellioğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla tanıtımı yapılan yerli ve milli otomobilimize, Cudi Dağı eteklerinden talibim. 73’üncü sıradaki siparişin 2 katı değerinden bana verilmesini talep ediyorum. Belediye olarak artık ihtiyaç duyacağımız araçları yerli ve milli araçlarla tercih edeceğiz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Tartıştığı kocasını uykusunda öldürdü! İfadesi kan dondurdu: Misafirlerin yanında... Tartıştığı kocasını uykusunda öldürdü! İfadesi kan dondurdu: Misafirlerin yanında...
Öldürülen müteahhidin doktor kızı: Babama müdahale etme fırsatım bile olmadıÖldürülen müteahhidin doktor kızı: Babama müdahale etme fırsatım bile olmadı
Eğitim verilen 100 kadın kendi işini kuruyorEğitim verilen 100 kadın kendi işini kuruyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

'Sıfır' diye aldı, başına gelmeyen kalmadı

'Sıfır' diye aldı, başına gelmeyen kalmadı

Bülent Arınç'ın damadı hakkında flaş açıklama

Bülent Arınç'ın damadı hakkında flaş açıklama

Tartışmaların odağındaydı! CHP'den istifa etti

Tartışmaların odağındaydı! CHP'den istifa etti

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş faiz indirimi kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş faiz indirimi kararı!

Melih Gökçek'ten dikkat çeken Emin Çölaşan paylaşımı

Melih Gökçek'ten dikkat çeken Emin Çölaşan paylaşımı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin'de 5 kilometre yürüyerek kar esaretinden kurtuldular

5 kilometre yürüyerek kurtuldular

Cezaevinden izinli çıktı evinin önünde başından vuruldu! Detaylar ortaya çıktı

Cezaevinden izinli çıktı evinin önünde başından vuruldu!

Bedelli askerlikle ilgili yeni haber! Yarın son gün, saat 00.00'a kadar açık olacak

Dikkat! Yarın son gün, saat 00.00'a kadar açık olacak

Antalya'da kar yağışı! Korkuteli ilçesinde kar kalınlığı 25 santime ulaştı

Burası Antalya! Kar kalınlığı 25 santime ulaştı

Taksim’deki şiddetli rüzgar! Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Taksim’de zor anlar!

Aksaray'da intihar girişimi!

Aksaray'da intihar girişimi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.