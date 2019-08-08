Şırnaklı Muhammed, gönül gözüyle hafız oldu

EKREM PAYAN - Şırnak'ın Cizre ilçesinde 9 yaşında geçirdiği beyin ameliyatında görme yetisini kaybeden 18 yaşındaki Muhammed Nayır, gönül gözüyle hafız oldu. Cizre'de yaşayan Nayır'a, 9 yıl önce beynindeki tümör nedeniyle cerrahi müdahalede bulunuldu. Beynindeki tümor riskli bir ameliyat ile alınan Nayır, operasyonun ardından sağ gözünde yüzde 95, sol gözünde ise tamamen görme yetisini kaybetti. Üç yıl önce Kur'an öğrenme aşkıyla El Cezeri Yatılı Kuran Kursu'na kayıt yaptıran Nayır, gördüğü eğitim ve arkadaşlarının desteğiyle Kur'an-ı Kerim'i hatmetti. Kentte engellilere yönelik düzenlenen umre ödüllü yarışmayı kazanan Nayır, ailesiyle kutsal topraklara gitme şansına kavuştu. Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen sınava katılan ve hafızlık diploması almaya hak kazanan Nayır'a bu ay gerçekleştirilecek törenle diploması verilecek. - "Kur'anı öğrenmek çok güzel bir duygu" Nayır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 yıl önce geçirdiği beyin ameliyatında görme yetisini kaybettiğini söyledi. "Göz damarlarımın üzerindeki tümörün alınması için yapılan ameliyatla gözlerim karardı." diyen Nayır, hayata bağlılığını ise hiç kaybetmediğini belirtti.

Kayıt yaptırdığı kursta Kur'an-ı Kerim öğrenmeyi başardığını anlatan Nayır, "Üç yıl önce başladığım hafızlık eğitimini tamamladım ve Kur'an-ı Kerim'i hatmettim. Kur'an'ı öğrenmek çok güzel bir duygu, herkese tavsiye ederim." dedi. Nayır, bu sayede girdiği yarışmada umre ödülü kazandığını, ailece kutsal topraklara gittiklerini ifade ederek, "Oradaki manevi atmosfer çok güzeldi. Bunu sağlayanlara teşekkür ederim." diye konuştu. Hafızlığın sabır istediğini dile getiren Nayır, kendisi gibi görme engellilere hayata küsmemeleri tavsiyesinde bulundu. Kurstaki arkadaşlarından Selman Osal, Muhammed Nayır'ın görme engelli olmasının Kur'an aşkına engel teşkil etmediğini söyledi. Nayır'a ezber konusunda yardımcı olduklarını anlatan Osal, "Onun böyle çalışması, gayretli olmasından feyzalıyor, daha çok çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. - "Hafızlığa aşkı takdir edilecek düzeyde" Kurs eğitmeni Harun Bulut ise Kur'an kursunda 70 öğrenciye yatılı olarak ders verdiklerini, öğrencilerin 5. sınıftan itibaren hafızlık eğitimlerine katıldığını söyledi.