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Şırnak'ta bir terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 12:32 | Son Güncelleme

Cudi Dağı bölgesinde PKK'lı bir teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda Konkurs füzesi ele geçirildi

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta PKK'lı bir teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda Konkurs füzesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı İkizce köyü Cudi Dağı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu değerlendirilen PKK'lı terörist grubuna yönelik operasyonda, bir terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonda Konkurs füzesi ile M-16 piyade tüfeği ele geçirildi.

Açıklamada, terörle mücadele kapsamındaki çalışmalara kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.

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