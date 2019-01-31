Şırnak'ta PKK'lı terörist teslim oldu.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Gabar Dağı mevkisindeki üs bölgesine gelen PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
"Garzan" kod adlı terörist M.D'nin (21) 2015 yılında Bitlis'ten terör örgütüne katıldığı öğrenildi.
Teröristin jandarmadaki ifade işlemleri sürüyor.
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