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Şırnak’ta terör operasyonu: 10 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 12:29 | Son Güncelleme

Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde 10 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü’nce 14-20 Eylül 2020 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı.

Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde 10 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü’nce 14-20 Eylül 2020 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonlarda toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. 9 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılırken, 1 şüphelinin ise gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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