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Şırnak’ta terör operasyonu: 20 gözaltı

18.01.2021 11:39 | Son Güncelleme:
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Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son 6 gündür devam eden operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce 11-17 Ocak 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son 6 gündür devam eden operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce 11-17 Ocak 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar neticesinde toplam 20 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. 7 şüpheli adli kontrol şartıyla, 8 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı. 2 şüpheli ilgili il ve birimlerine teslim edilirken, 1 şüphelinin gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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