Sırp liderden Bosna'daki soykırımın inkarcısı Handke'ye tebrik

BELGRAD (AA) - Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Bosna'daki soykırımın inkarcısı Avusturyalı yazar Peter Handke'yi aldığı Nobel Edebiyat Ödülü dolayısıyla tebrik etti.

Vucic, cumhurbaşkanlığı sitesinden paylaşılan tebrik mesajında, Handke'yi yürekten kutladığını belirterek, "Bu ödül edebi çalışmalarınız, tecrübeniz ve bilginiz doğrultusunda verildi. Ayrıca mücadelesini verdiğiniz cesaret ve onurunuz için bu ödüle layık görüldünüz." dedi.

Handke'yi Sırbistan'a davet eden Sırp lider, "Sırbistan sizi gerçek dostu olarak görüyor. Ödülü içimizden biri almış gibi hissediyoruz. Şimdi Ivo Andric'in yanı sıra yeni bir Nobel ödüllümüz daha var." ifadelerini kullandı.

Avusturyalı yazar Handke, Srebrenitsa'daki soykırımı inkar etmiş, Müslüman Boşnakların kendi kendilerini öldürdüklerini savunmuştu.

Kosova'daki savaş sırasında da Sırp lider Milosevic'in yanında yer alan Handke, yazdığı yazılarla o dönemde Milosevic rejiminin en büyük destekçilerinden biri olmuştu.

Handke, savaş ve soykırım suçlarından yargılandığı sırada cezaevinde hayatını kaybeden Milosevic'in cenaze törenine katılarak hayranlığını bir kez daha göstermişti.

Bosna Hersek ve Kosovalı kurban yakınları, bu yılki ödülün Handke'ye verileceğini açıklanmasında itibaren, İsveç Kraliyet Akademisi'ni bu hatadan geri dönmeye çağırmış ve çok sayıda protesto düzenlenmişti.

Protestolara ve tepkilere rağmen, Handke bu akşam düzenlenen törende ödülünü İsveç Kralı 16. Carl Gustav'ın elinden almıştı.

