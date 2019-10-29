HABER

Sırpların uyguladığı tecavüz ve savaş suçları New York'ta protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 21:25 | Son Güncelleme

Sırp milliyetçilerinin 1991-2001 arası Bosna, Kosova ve Hırvatistan'da uyguladığı savaş suçu ve tecavüzler, New York'ta protesto edildi - New York Meclisi üyesi Mark Gjonaj: - "Bazıları Balkanlarda savaşlar bitti diye düşünebilir. Ancak Bosna'da, Hırvatistan'da, Kosova'da tecavüz mağdurları için asla bitmedi. 20 yıl sonra onlar halen her sabah, bu korkunç suçları işleyenlerin cezasız şekilde serbestçe dolaştığı gerçeği ile uyanıyorlar" - Tecavüz kurbanı Vasfije Krasniqi: - "Bana saldıran Sırplar, yaşadıkça daha fazla acı çekmem için beni öldürmeyeceklerini söylemişti. Bugün kenarda saklanıp acı çekmeyi reddediyor ve güçlü bir şekilde dünyaya suçluların adalet önüne çıkarılması çağrısında bulunuyorum"

New York'ta, Sırp milliyetçilerinin 1990'larda Bosna, Kosova ve Hırvatistan'da uyguladığı tecavüz ve savaş suçları protesto edildi.

Arnavut Amerikan Kadın Organizasyonu öncülüğünde "Sırpların tecavüz ve savaş suçları cezasız kaldı" başlığı altında düzenlenen protesto gösterisi, Sırbistan Başkonsolosluğu önünde gerçekleştirildi.

Amerika'da yerleşik Boşnak, Hırvat ve Arnavutluk toplumundan göstericiler, ellerinde bayrak ve pankartlarla, Sırbistan hükümetine 1991-2001 arası işlenen 10 binlerce tecavüz ve savaş suçlarını soruşturma çağrısında bulundu.

Protesto gösterisinde konuşan Arnavut kökenli New York Meclisi üyesi Mark Gjonaj, Balkanlarda savaşların, mağdurları için halen devam ettiğini belirterek, “Bazıları Balkanlarda savaşlar bitti diye düşünebilir. Ancak Bosna’da, Hırvatistan’da, Kosova’da tecavüz mağdurları için asla bitmedi. 20 yıl sonra onlar halen her sabah, bu korkunç suçları işleyenlerin cezasız şekilde serbestçe dolaştığı gerçeği ile uyanıyorlar.” dedi.

Gjonaj, yaklaşık 70 bin tecavüz mağdurunun halen adalet beklediğini vurgulayarak, “Sırbistan hükümetinden, kendi bayrakları altında işlenmiş bu korkunç suçların faillerini cezalandırması için acil olarak harekete geçmesini talep ediyoruz.” diye konuştu.

Protestoya katılan ve 1998'da Kosova savaşında tecavüz kurbanı olduğunu belirten Vasfije Krasniqi de 20 yıldır adalet için mücadele ettiğini kaydederek, "Bana saldıran Sırplar yaşadıkça daha fazla acı çekmem için beni öldürmeyeceklerini söylemişti. Bugün kenarda saklanıp acı çekmeyi reddediyor ve güçlü bir şekilde dünyaya suçluların adalet önüne çıkarılması çağrısında bulunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Polisin güvenlik önlemleri aldığı gösteri, daha sonra olaysız sona erdi.

Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş
Esenyurt'ta silahların ateşlenme anları kameradaEsenyurt'ta silahların ateşlenme anları kamerada
Yürüme yetisini kaybeden 170 kilo ağırlığındaki yaşlı kadını itfaiye ekipleri evine taşıdıYürüme yetisini kaybeden 170 kilo ağırlığındaki yaşlı kadını itfaiye ekipleri evine taşıdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bosna protesto savaş suçu ve tecavüz Sırbistan Başkonsolosluğu Sırpların tecavüz ve savaş suçları cezasız kaldı'

En Çok Okunan Haberler

34 milyar dolarlık F-35 anlaşması

34 milyar dolarlık F-35 anlaşması

Rusya'dan YPG açıklaması!

Rusya'dan YPG açıklaması!

Selin Ciğerci'nin düğününde ortalık karıştı!

Selin Ciğerci'nin düğününde ortalık karıştı!

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Trump'tan yeni Bağdadi açıklaması

Trump'tan yeni Bağdadi açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

28 Ekim resmi tatil mi?

28 Ekim resmi tatil mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan ülkelere "teşekkür"

Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan ülkelere "teşekkür"

İzmir'de 350 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı

350 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı

Son dakika: Bakan Akar açıkladı! Ortak devriyeler başlayacak

Bakan Akar açıkladı! Kısa zamanda başlayacak

Kremlin'den Bağdadi'nin ölü ele geçirilmesiyle ilgili "teyit yok" açıklaması

Dikkat çeken Bağdadi açıklaması: Teyit yok!

Trump'ın öldürüldüğünü açıkladığı DEAŞ'lı isim Muhacir'miş

Trump'ın 'Öldürüldü' dediği ismin kimliği belli oldu!

Ankara’da korkutan patlama

Ankara’da korkutan patlama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.