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Sırrı Süreyya Önder'den İYİ Parti'ye yanıt

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.05.2020 22:49 | Son Güncelleme

HDP'li Sırrı Süreyya Önder, "İYİ Parti bize aracı gönderdi" sözlerinin ardından İYİ Parti'den gelen "İddianı ispatla" çağrılarına yanıt verdi. Önder, "Hatırları hoş olsun diye isim verecek değilim. Aracılar, isterlerse kendilerini ve konuşulanları açıklayabilirler. Bizimle görüşmek değil, görüşmemek ayıptır, günahtır, eksiktir" dedi.

Sırrı Süreyya Önder'den İYİ Parti'ye yanıt

Eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, seçim sürecinde İYİ Parti'den kendilerine aracılar geldiği yönündeki sözlerine verilen tepkiler üzerine bu kişilerin isterlerse kendilerinin açıklama yapacağını söyledi.

Medyascope.tv‘ye bir açıklama yollayan Sırrı Süreyye Önder şu ifadeleri kullandı:

"Vaktinde, görüşmekten bitap düşenler bile bunun üzerinde tepinip duruyorlar. Görüşenler, bir kez bile 'görüştük kardeşim ne var bunda?' demedikçe de bu kördöğüşü, bir hükmetme yöntemi olarak sürüp gidecek.

Spekülasyon işimiz değildir, bilmeyiz. Şimdi herkes, görüşmenin "suç" olduğunda milli birlik ve beraberlik sağlamış, bizden de failini istiyorlar.

Hatırları hoş olsun diye isim verecek değilim, böyle bir yaklaşım bunun "suç" olduğunu benim de kabul etmem anlamına gelecektir. Gelip giden aracılar, isterlerse kendilerini ve konuşulanları açıklayabilirler. Bu görüşmelerin seçim ya da aday gündemli/zamanlı olmadığını söylemem bir borçtur ama. Bu akıllarla değil siyaset yapmak, 5 yaşındaki çocuğa bir bardak süt bile içiremezsiniz. Dolayısıyla, bizimle görüşmek değil, görüşmemek ayıptır, günahtır, eksiktir."

Sırrı Süreyya Önder, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ‘memleket masası kurulsun’ çağrısı için de, “Adına Türkiye Masası denilen şeye eksik sandalye koymak, acemi marangozlara mahsustur. Meclis, belediye, iktidar, oylar, mevki ve makamlar sizlerin olabilir, varsın olsun. Hiç bitmeyecek Barış, Adalet, Özgürlük ve Eşitlik talebi bizimdir.” dedi.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 23 Nisan’da Haber Global TV’de yayınlanan “Jülide Ateş ile 40” programında “İYİ Parti HDP’yi nereye konumlandırıyor?” sorusu üzerine “PKK, terör örgütünün yanına konumlandırıyor. Hep bunu söyledik. Millet İttifakı’nın bileşenlerine baktığınız zaman, 24 Haziran’da Demokrat Parti var, Saadet Partisi var, İYİ Parti ve CHP var. Yerel yönetimlerle ilgili sadece İYİ Parti ve CHP var. Seçmen oy vermiştir ona söyleyecek bir sözümüz yok. Yani seçmenler hiçbir zaman hiçbir siyasi partini tapulu malı değildir” demişti.

HDP'li Sırrı Sürreyya Önder, 8 Mayıs günü Medyascope’ta Ruşen Çakır’ın sorularını cevaplarken Akşener’in açıklamasına yanıt vermiş "Dün bize aracı gönderen, ‘Şurada kiminle çalışalım? Nasıl çalışalım? Şunu nasıl yapalım?’ diye fikrimizi merak eden bir siyasal parti, bugün bize koordinat biçemez. İYİ Parti’yi kastediyorum. ‘Bizim nazarımızda HDP şuradadır’ falan gibi bir şey diyemez. Bu saygısızlığı bugün yapabiliyorlarsa, o gün, bizim bu ilkeselliği dayatmış olmamamızdan dolayıdır. İYİ Parti’ye hiç kızmıyorum ya da onun liderine. Biz o gün böyle yapmakla ve bu bağra basılan taşı da kimsenin merak etmemesi ile, bugün böylesi değerlendirmelerin muhatabı oluyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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