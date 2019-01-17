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Sırrını buna borçlu! Victoria Beckham kendi kanından ve hücrelerinden krem yaptırdı

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 17.01.2019 09:39 | Son Güncelleme

Sivilcelere ve yaşlanmaya karşı etkili olduğu gerekçesiyle kendi kanından ve kendi hücrelerinden yapılmış bir krem kullanan Victoria Beckham sosyal medyada dikkat çekti. Kendi kanından yapılmış kremi takipçilerine tanıtan Beckham kremin fiyatının 8 bin TL olduğunu söyledi.

Sırrını buna borçlu! Victoria Beckham kendi kanından ve hücrelerinden krem yaptırdı

İngiliz moda tasarımcısı Victoria Beckham, 8 bin TL harcayarak kanı ve hücrelerinden yaptırdığı kremi takipçilerine tanıttı.

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Instagram hesabından ürünün fotoğrafını paylaşan 44 yaşındaki Beckham "Dr. Barbara bu kremi benim kanım ve hücrelerimden yaptı. Bu krem inanılmaz derecede sivilcelere ve yaşlanmaya etkili" ifadelerini kullandı.

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Beckham'ın takipçileri de paylaşıma sessiz kalmadı. Beckham'ın bir takipçisi paylaşıma, "Vay be inanılmaz bir şey." ifadelerini kullandı. Başka bir takipçisi ise, "Kandan krem mi iğrenç bir şey bu. Kandan beslendiğini bilmiyordum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Victoria Beckham kandan krem yapımı

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