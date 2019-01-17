Sırrını buna borçlu! Victoria Beckham kendi kanından ve hücrelerinden krem yaptırdı

İngiliz moda tasarımcısı Victoria Beckham, 8 bin TL harcayarak kanı ve hücrelerinden yaptırdığı kremi takipçilerine tanıttı.

Instagram hesabından ürünün fotoğrafını paylaşan 44 yaşındaki Beckham "Dr. Barbara bu kremi benim kanım ve hücrelerimden yaptı. Bu krem inanılmaz derecede sivilcelere ve yaşlanmaya etkili" ifadelerini kullandı.

Beckham'ın takipçileri de paylaşıma sessiz kalmadı. Beckham'ın bir takipçisi paylaşıma, "Vay be inanılmaz bir şey." ifadelerini kullandı. Başka bir takipçisi ise, "Kandan krem mi iğrenç bir şey bu. Kandan beslendiğini bilmiyordum" dedi.

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