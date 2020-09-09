Sırrını herkesle paylaştı! 5 alışkanlığını değiştirdi 58 kilo verdi

ABD'nin Kalifornia eyaletinde yaşayan Kiah Twisselman yıllardır birçok diyet metodu denemesine rağmen fazla kilolarından kurtulamadı. Yıllar süren bu başarısız diyetlerden sonra ise sadece bir yılda 58 kilo vermeyi kendi çabalarıyla başarabildi. Kiah bu başarısını başkalarıyla da paylaşarak ilham kaynağı oluyor ancak genç kadın bir noktanın altını dikkatle çiziyor: Kilo vermek istiyorsanız sabırlı olmalısınız! DÖNÜM NOKTASI Kiah'ı yaşam tarzını değiştirmek ve kilo vermek istemesine neden olan olay, Kentucky'den Arizona'ya bir uçuşta meydana geldi. Koltuğuna oturduğunda, artık oraya sığmadığını fark etti. Kemeri güvenli bir şekilde takabilmek için emniyet kemeri uzatıcısı bile talep etmek zorunda kaldı. Ama tesadüfen, Rachel Hollis’in Girl, Wash Your Face adlı kitabını yanında taşıyordu. Hollis’in kitabı, hayatında bir değişiklik yapmak için ihtiyaç duyduğu uyanma çağrısı olarak Kiah’ı oldukça etkiledi. Ayrıca, bunu başarmanın% 100 iradesine bağlı olacağını anlamasına da yol açtı. O zamanlar 25 yaşında olan Twisselman, kendini mağdur etmeyi bırakmanın ve kendi eylemlerinin sorumluluğunu almanın zamanının geldiğini hissetti. "Koşullarımın kurbanı olmayı bırakıp kararlarıma sahip çıkmanın zamanının geldiğini biliyordum, böylece gerçekten istediğim hayatı kendim için inşa edebilirdim" dedi.

Kiah, çocukluğundan beri kilosuyla mücadele ediyor. Ailesi de aynı sorunu yaşıyordu. Bazen değişmenin umutsuz olduğunu ve hayatının geri kalanında hep fazla kiloyla yaşayacağına inanıyordu. Ayrıca, aile geçmişi nedeniyle diyabet ve kalp rahatsızlıklarına yakalanma riskinin yüksek olduğunun farkındaydı. Yine de bu konuda hiçbir şey yapabileceğinden emin değildi. Bunun da ötesinde, kilosu nedeniyle hayatında yapmak istediği sıradan şeylerle baş etmeye çalışması onun için çok zorlayıcıydı. Kiah, 'Kilom beni hem fiziksel hem de zihinsel olarak birçok yönden durdurdu. Ne arkadaşlarımla denize ne de ailemle dışarı çıkabiliyordum. Mayo giydiğimde insanların bakışlarından utanıyordum. En sevdiğim şeyleri artık yapamıyordum' diyor.

Genç kadının 46 kilo vermesi neredeyse bir yılını aldı ve bugün itibariyle toplamda 58 kilo verdi. HER ŞEY HER ZAMAN SORUNSUZ GİTMEDİ Kiah, bazı haftalar kilo veremediğini bazı haftalar kilo vermek yerine aldığını söyledi. Bu nedenle, her hafta elde edilen sonuçlardan bağımsız olarak, sadece olumlu bir tutum sergilemenin önemli olduğunun altını çiziyor. 'Tüm engellerin aşılabileceğini hatırlamanın bir yolu. Ayrıca, böyle bir fedakarlık yaptığınız "neden" e odaklanmak, işler yolunda gitmediğinde bile motivasyonunuzu kaybetmemeniz gerektiğini hatırlamanın anahtarıdır. Vazgeçmek istediğim birçok an oldu. Bu yolculuk sırasında en dipteki anlardan birine ulaşmak, çok uğraştığınız sonuçları görmediğiniz zamanlar gibi, çok cesaret kırıcı olabilir. Kendime hayallerimi gerçekleştirmenin fedakarlığa değeceğini kendime hatırlatmalıydım ve ne kadar sürerse sürsün her şeyi çözmeye kararlıydım' diyor.

HER HARİKA YOLCULUK BİR İLK ADIMLA BAŞLAR Kiah'ın hayatını değiştiren 5 günlük alışkanlık ise şöyle: Normalden bir saat önce uyanın ve bu zamanı kendinize ayırın.

Vücudunuzu en az 30 dakika hareket ettirdiğinizden emin olun.

Vücudunuz için faydalı olmayan her öğünden vazgeçin.

Bol bol su için.

Ne yaptığınızı not edin. Bu basit alışkanlıklara bağlı kalmak, yeni ve sağlıklı bir yaşam tarzı için sağlam bir temel oluşturmama yardımcı oldu. Bebek adımlarına odaklanmak, herkesin tamamen yanmadan en yüksek dağa tırmanmasına yardımcı olabilir ”dedi. DÖNÜŞÜMÜ SEVDİKLERİNE İLHAM VERDİ Ailesi ve arkadaşları bu süreç boyunca çok destek oldular. Ve Kiah, kilo vermeye başlamadan çok önce onu seven ve destekleyen insanlarla çevrili olduğu için çok mutlu.

Daha sağlıklı bir yaşam tarzına yönelik süreci, kendisine yakın olan diğer insanları da kendi dönüşümlerini başlatmaya ve kendi hedeflerini belirlemeye teşvik etti. En yakın arkadaşlarından biri şu ana kadar 22 kilo, erkek kardeşi ise yaklaşık 31 kilo verdi.

Yaşam tarzını kendi başına motivasyonla değiştirmeyi seçerek, başkalarına da bunu kendileri için yapmaları için ilham verdi. "Söylendiği gibi, yükselen bir dalga tüm tekneleri kaldırır," diye ekledi Kiah.