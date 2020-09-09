Sırrını herkesle paylaştı! 5 alışkanlığını değiştirdi 58 kilo verdi

ABD'nin Kalifornia eyaletinde yaşayan Kiah Twisselman yıllardır birçok diyet metodu denemesine rağmen fazla kilolarından kurtulamadı. Yıllar süren bu başarısız diyetlerden sonra ise sadece bir yılda 58 kilo vermeyi kendi çabalarıyla başarabildi. Kiah bu başarısını başkalarıyla da paylaşarak ilham kaynağı oluyor ancak genç kadın bir noktanın altını dikkatle çiziyor: Kilo vermek istiyorsanız sabırlı olmalısınız!
Kiah'ı yaşam tarzını değiştirmek ve kilo vermek istemesine neden olan olay, Kentucky'den Arizona'ya bir uçuşta meydana geldi. Koltuğuna oturduğunda, artık oraya sığmadığını fark etti. Kemeri güvenli bir şekilde takabilmek için emniyet kemeri uzatıcısı bile talep etmek zorunda kaldı. Ama tesadüfen, Rachel Hollis’in Girl, Wash Your Face adlı kitabını yanında taşıyordu. Hollis’in kitabı, hayatında bir değişiklik yapmak için ihtiyaç duyduğu uyanma çağrısı olarak Kiah’ı oldukça etkiledi. Ayrıca, bunu başarmanın% 100 iradesine bağlı olacağını anlamasına da yol açtı.
O zamanlar 25 yaşında olan Twisselman, kendini mağdur etmeyi bırakmanın ve kendi eylemlerinin sorumluluğunu almanın zamanının geldiğini hissetti. "Koşullarımın kurbanı olmayı bırakıp kararlarıma sahip çıkmanın zamanının geldiğini biliyordum, böylece gerçekten istediğim hayatı kendim için inşa edebilirdim" dedi.
Kiah, çocukluğundan beri kilosuyla mücadele ediyor. Ailesi de aynı sorunu yaşıyordu. Bazen değişmenin umutsuz olduğunu ve hayatının geri kalanında hep fazla kiloyla yaşayacağına inanıyordu. Ayrıca, aile geçmişi nedeniyle diyabet ve kalp rahatsızlıklarına yakalanma riskinin yüksek olduğunun farkındaydı. Yine de bu konuda hiçbir şey yapabileceğinden emin değildi. Bunun da ötesinde, kilosu nedeniyle hayatında yapmak istediği sıradan şeylerle baş etmeye çalışması onun için çok zorlayıcıydı.
Kiah, 'Kilom beni hem fiziksel hem de zihinsel olarak birçok yönden durdurdu. Ne arkadaşlarımla denize ne de ailemle dışarı çıkabiliyordum. Mayo giydiğimde insanların bakışlarından utanıyordum. En sevdiğim şeyleri artık yapamıyordum' diyor.
Genç kadının 46 kilo vermesi neredeyse bir yılını aldı ve bugün itibariyle toplamda 58 kilo verdi.
Kiah, bazı haftalar kilo veremediğini bazı haftalar kilo vermek yerine aldığını söyledi. Bu nedenle, her hafta elde edilen sonuçlardan bağımsız olarak, sadece olumlu bir tutum sergilemenin önemli olduğunun altını çiziyor. 'Tüm engellerin aşılabileceğini hatırlamanın bir yolu. Ayrıca, böyle bir fedakarlık yaptığınız "neden" e odaklanmak, işler yolunda gitmediğinde bile motivasyonunuzu kaybetmemeniz gerektiğini hatırlamanın anahtarıdır. Vazgeçmek istediğim birçok an oldu. Bu yolculuk sırasında en dipteki anlardan birine ulaşmak, çok uğraştığınız sonuçları görmediğiniz zamanlar gibi, çok cesaret kırıcı olabilir. Kendime hayallerimi gerçekleştirmenin fedakarlığa değeceğini kendime hatırlatmalıydım ve ne kadar sürerse sürsün her şeyi çözmeye kararlıydım' diyor.
Kiah'ın hayatını değiştiren 5 günlük alışkanlık ise şöyle:
Normalden bir saat önce uyanın ve bu zamanı kendinize ayırın.
Vücudunuzu en az 30 dakika hareket ettirdiğinizden emin olun.
Vücudunuz için faydalı olmayan her öğünden vazgeçin.
Bol bol su için.
Ne yaptığınızı not edin.
Bu basit alışkanlıklara bağlı kalmak, yeni ve sağlıklı bir yaşam tarzı için sağlam bir temel oluşturmama yardımcı oldu. Bebek adımlarına odaklanmak, herkesin tamamen yanmadan en yüksek dağa tırmanmasına yardımcı olabilir ”dedi.
Ailesi ve arkadaşları bu süreç boyunca çok destek oldular. Ve Kiah, kilo vermeye başlamadan çok önce onu seven ve destekleyen insanlarla çevrili olduğu için çok mutlu.
Daha sağlıklı bir yaşam tarzına yönelik süreci, kendisine yakın olan diğer insanları da kendi dönüşümlerini başlatmaya ve kendi hedeflerini belirlemeye teşvik etti. En yakın arkadaşlarından biri şu ana kadar 22 kilo, erkek kardeşi ise yaklaşık 31 kilo verdi.
Yaşam tarzını kendi başına motivasyonla değiştirmeyi seçerek, başkalarına da bunu kendileri için yapmaları için ilham verdi. "Söylendiği gibi, yükselen bir dalga tüm tekneleri kaldırır," diye ekledi Kiah.
İnsanlar Kiah’ın önceki ve sonraki fotoğraflarına baktıklarında onun fiziksel dönüşümünden etkileniyorlar. Ancak kilo vermesi gerçekten dikkate değer olsa da, en büyük dönüşümün aslında zihninde gerçekleştiğini ve bu yolculuğun ruh halinde ve dünyaya bakışında bir değişiklikle başladığını söyledi.
'Bu sağlık yolculuğunun en önemli kısmı zihinsel kısımdı ... Kilo vermek için eski benliğimden nefret etmek değildi, bunun yerine kendimi dışarı çıkıp zor şeyleri yapacak kadar sevmekle ilgiliydi' dedi.
Yolculuğuna başladığında Kiah'ın aklında belirli bir hedef ağırlık vardı. Kısa süre sonra, bunun aslında ölçeğinizin her sabah size fırlattığı sayı ile ilgili olmadığını, yol boyunca olmaya başladığınız kişi hakkında olduğunu keşfetti. Ve tabii ki, değişim sürecinde kendinizi sevmek ve sağlık ve mutluluğa doğru ilerlemek, gerçekten de en önemli şey, herhangi bir şey yaparken, sadece kilo verirken değil.
Kiah için kilo vermek ve fiziksel olarak sağlıklı olmak harika olsa da, tüm bu deneyimin en ödüllendirici kısmı, kendi değişiminin onu çevreleyen insanlar üzerindeki büyük etkisidir. Her şeye dönüp baktığında, 25 yıllık obezite mücadelesinin en büyük nimeti olduğunu, çünkü onu bugün olduğu kişi haline getirdiğini ve yeniden ortaya çıkmasına ve geçen birçok insana yardım etmesine izin verdiğini söyledi.
Kiah, kilo vermek isteyenlere düşük anahtarlı bir hedefle başlamalarını tavsiye ediyor, çünkü herkes sabırsız olmaya meyilli ve sonuçları hemen görmek istiyor. Ancak, uzun vadeli ulaşılabilir hedeflere odaklanmanın, değişimin zaman aldığını kabul etmenizi gerektirdiğini söylüyor.
“Kendinizi bulun, şu anda nerede durduğunuzu düşünün ve hedefinize biraz daha yaklaşmak için her gün ileriye doğru küçük ama sağlam adımlar atın. Geleneksel anlamda sıkı bir kilo verme diyetine devam etmekle ilgili değil. Kendiniz için sağlıklı bir yaşam tarzı yaratmakla ilgili olmalı, uzun vadede taahhüt etmeye hazır olduğunuz bir şey ”dedi.
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Changing my relationship with food, not falling prey once again to another fad diet I hated, has given me so much more freedom in my life. When it comes to food, my “diet” is about making empowered choices on how best to nourish my body. I feel good knowing that I’m fueling my body with healthy foods that make it feel great while still being able to enjoy the foods I love! Here’s a glimpse into some of my food philosophies: 1. Lose the weight the same way you intend to keep it off. The best diet for you is the one you can stick with for the long haul. Don’t sign yourself up for the fad diet that has you counting down the days until it’s over. 2. There are no “bad” foods, just choices. You can absolutely lose weight while eating chocolate cake, pizza, wine, and whatever other foods you’ve deemed “off-limits” by traditional dieting culture. It’s about HOW we enjoy foods that make them good or bad, not the foods themselves. Balance and mindful moderation are key. 3. Organic, non-gmo, gluten-free, dairy-free, all natural, grassfed, free-range, etc. does not necessarily = healthier. Whatever your preference, focus on eating a variety of whole, nutrient-dense foods regardless of their marketing claims. It’s a privilege to live in a country with a safe food supply and plentiful options. Don’t buy into the hype that you have to spend an exorbitant amount of money on specialty foods to be healthy. My preferred “diet” food? Beef, baby! I love that beef keeps me satisfied, provides 10 essentials vitamins and nutrients, and has a delicious flavor I’ll never grow tired of. As a cattle rancher, I take pride in raising a healthy product that fuels families like mine with a taste that simply can’t be beat. One of our favorite meals in our household is grilled tri-tip with a delicious side salad full of yummy toppings. An occasional glass of Central Coast wine on the side? Don’t mind if I do. Cheers! ????????
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