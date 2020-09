Sırrını herkesle paylaştı! 5 alışkanlığını değiştirdi 58 kilo verdi

Kiah'ı yaşam tarzını değiştirmek ve kilo vermek istemesine neden olan olay, Kentucky'den Arizona'ya bir uçuşta meydana geldi. Koltuğuna oturduğunda, artık oraya sığmadığını fark etti. Kemeri güvenli bir şekilde takabilmek için emniyet kemeri uzatıcısı bile talep etmek zorunda kaldı. Ama tesadüfen, Rachel Hollis’in Girl, Wash Your Face adlı kitabını yanında taşıyordu. Hollis’in kitabı, hayatında bir değişiklik yapmak için ihtiyaç duyduğu uyanma çağrısı olarak Kiah’ı oldukça etkiledi. Ayrıca, bunu başarmanın% 100 iradesine bağlı olacağını anlamasına da yol açtı.

Kiah, çocukluğundan beri kilosuyla mücadele ediyor. Ailesi de aynı sorunu yaşıyordu. Bazen değişmenin umutsuz olduğunu ve hayatının geri kalanında hep fazla kiloyla yaşayacağına inanıyordu. Ayrıca, aile geçmişi nedeniyle diyabet ve kalp rahatsızlıklarına yakalanma riskinin yüksek olduğunun farkındaydı. Yine de bu konuda hiçbir şey yapabileceğinden emin değildi. Bunun da ötesinde, kilosu nedeniyle hayatında yapmak istediği sıradan şeylerle baş etmeye çalışması onun için çok zorlayıcıydı.

Kiah, 'Kilom beni hem fiziksel hem de zihinsel olarak birçok yönden durdurdu. Ne arkadaşlarımla denize ne de ailemle dışarı çıkabiliyordum. Mayo giydiğimde insanların bakışlarından utanıyordum. En sevdiğim şeyleri artık yapamıyordum' diyor.

Genç kadının 46 kilo vermesi neredeyse bir yılını aldı ve bugün itibariyle toplamda 58 kilo verdi.

HER ŞEY HER ZAMAN SORUNSUZ GİTMEDİ

Kiah, bazı haftalar kilo veremediğini bazı haftalar kilo vermek yerine aldığını söyledi. Bu nedenle, her hafta elde edilen sonuçlardan bağımsız olarak, sadece olumlu bir tutum sergilemenin önemli olduğunun altını çiziyor. 'Tüm engellerin aşılabileceğini hatırlamanın bir yolu. Ayrıca, böyle bir fedakarlık yaptığınız "neden" e odaklanmak, işler yolunda gitmediğinde bile motivasyonunuzu kaybetmemeniz gerektiğini hatırlamanın anahtarıdır. Vazgeçmek istediğim birçok an oldu. Bu yolculuk sırasında en dipteki anlardan birine ulaşmak, çok uğraştığınız sonuçları görmediğiniz zamanlar gibi, çok cesaret kırıcı olabilir. Kendime hayallerimi gerçekleştirmenin fedakarlığa değeceğini kendime hatırlatmalıydım ve ne kadar sürerse sürsün her şeyi çözmeye kararlıydım' diyor.