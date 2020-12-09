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Sırtım ağrıyor diye doktora gitti doğum yaptı

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Rhea Martin erkek arkadaşı Luke Melling ile evde uzanırken şiddetli bel ağrısı çekmeye başladı. Ancak Martin'in ağrı sandığı şey aslında doğum sancısıydı. Hamile olduğunu bilmeyen genç kadın, şokun etkisiyle bayılırken erkek bir bebek dünyaya getirdi.

Sırtım ağrıyor diye doktora gitti doğum yaptı

İngiltere Stockport'ta yaşayan Rhea Martin ve sevgilisi Luke Melling, başlarına gelen olayın hala şaşkınlığı içindeler.

Regl semptomu nedeniyle bel ağrısı yaşadığını sanan kadın, hastaneye gittiğinde sağlık görevlilerinin doğum yaptığını söyleyince şaşkına döndü ve şokun etkisiyle baygınlık geçirdi. Ayılan ve farklı bir odada uyanan kadın yanında bir bebek olduğunu görünce bir kez daha şoka girdi.

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3 kiloya yakın bir erkek bebek dünyaya getiren 24 yaşındaki Martin, sürpriz doğumun 'oldukça travmatik' olduğunu ancak bebeği çok geçmeden benimsediğini söyledi.

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HİÇBİR HAMİLELİK BELİRTİSİ YAŞAMIYORDU

Rhea, 'ciddi sırt ağrınız olduğunu ve adet döneminizden kaynaklanan kötü bir karın ağrınız olduğunu düşünerek hastaneye gidiyorsunuz ve bir bebekle çıkıyorsunuz kaç kişi bunu yaşar ki? diyor ve ekliyor: 'Son dokuz aydır hamile kaldığıma dair hiçbir gerçek belirti yoktu. Biraz kilo almıştım ancak bunun karantina nedeniyle olduğunu düşündüm. Onun dışında her şey çok normaldi. İlk başta biraz şoka girdiğim doğru ancak bebek hemen toparlanmamı sağladı. Eşim ve ailem bana çok yardımcı oluyor onların desteği olmasaydı bebek bakmak zor bir iş.'

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