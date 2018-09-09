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Sisam Adası'nda yangın

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 09.09.2018 08:12 | Son Güncelleme

Yunanistan'ın Türkiye’ye en yakın merkezi Sisam Adası'nda orman yangını çıktı.

Yangından yükselen alevler Kuşadası Körfezi’nden de net bir şekilde görüldü.

Yunanistan'daki yangın Kuşadası'nda görüldü

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Sisam Adası'nda bir Yunan askeri birliğinin de bulunduğu Kedros bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.
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Yangın rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü.
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Söndürme çalışmalarına itfaiye ekiplerinin yanı sıra gönüllüler ve belediye çalışanları da katıldı.
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Diğer adalardan da uçakla takviye itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Yangın gece yarısı kontrol altına alındı.
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Bölgede yerleşim alanının bulunmadığı bildirildi.
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Anahtar Kelimeler:
Sisam adası Yunanistan

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