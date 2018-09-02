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Sisi onayladı! 5 binden fazla takipçisi olanlara kötü haber

DÜNYA HABERLERİ  | 02.09.2018 13:36 | Son Güncelleme

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi, 5 binden fazla takipçisi olan sosyal medya kullanıcılarının hesaplarının Medya Düzenlemeleri Yüksek Şurası tarafından teftiş edilmesinin önünü açan yasa tasarısını onayladı.

Sisi onayladı! 5 binden fazla takipçisi olanlara kötü haber

Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi, güvenlik birimlerine sosyal medya kullanıcılarını gözleme ve denetleme hakkı veren yasa tasarısını onayladı. Temmuz ayında parlamentodan geçen yasa tasarısına göre, Medya Düzenlemeleri Yüksek Şurası isimli kurum sosyal medyada 5 binden fazla takipçisi olan kişileri denetim altına alabilecek.

Yeni yasayla birlikte kuruma, yalan haber yayınlayan, yasalara aykırı hareket eden, şiddet ve nefret suçlarını işleyenlerin hesaplarını askıya alma ve engelleme hakkı da verildi.
İnsan hakları grupları, Sisi yönetiminin eleştirilebildiği son alanlardan biri olarak görülen internette yapılan düzenlemelerin ifade özgürlüğünü hedef aldığını savundu.

Ülkede Ağustos ayında çıkan bir başka yasada, Mısır'ın ulusal güvenliği veya ekonomisi için tehdit oluşturan web sitelerinin kapatılması yetkisi hakimlere verilmişti. Ayrıca bu siteleri yönetenler ve ziyaret edenlere hapis cezasıyla karşılaşmasının önü açılmıştı.

Yasanın çıkmasının ardından 500'den fazla internet sitesinin kapatıldığı belirtildi.

Kaynak: Habertürk

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Anahtar Kelimeler:
Abdulfettah Sisi mısır sosyal medya

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Bizde olanlarda çok farklı değil adı konmadı sadece. Tüm sosyal medya didik didik ediliyor ama güvenlik için değil cumhurbaşkanına hakaret var mı diye.
muhammed mursi tamamen dürüst temiz ALLAH a teslim olmuş DÜNYAYA TAMAHI OLMAYAN HAKİKİ MÜMİN KARDEŞİMİZDİR.suçu neydi söyle?suçu neydi zulümmmü yaptı?çaldımı?soydumu?ülkeyi yabancıya peşkeş çektimi?SUÇU ORTADOĞUYU ŞEKİLLENDİRMEK İSTEYEN KAFİRLERLE BİR OLMAMASIYDI.EYY TÜRK MÜSLÜMAN MİLLETİ BU SİZE DERİNDEN HAYKIRIŞIMDIR :MISIR A SAHİP ÇIK MUHAMMED MURSİ YE SAHİP ÇIK.BU OLAN BİTEN HAK BATIL MÜCADELESİDİR,AHİR ZAMANIN İMTİHANIDIR.NASIL HER DEVİRDE DEĞİŞİK HADİSELERLE YANLIŞLA DOĞRUNUN,HAK İLE BATILIN MÜCADELESİ OLMUŞ HAK GALİP BATIL ZAİL OLMUŞSA BU GÜNLERDE BİZİM İMTİHANIMIZDIR.MURSİ YE SAHİPÇIK
DARBE İLE BAŞA GELECEKSİN VE BU NORMAL KABUL EDİLECEK.BU NASIL CESARET ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL.HANGİ CESARETLE HAKSIZLIK ZULÜM YAPILIYOR?MEŞRU SEÇİMLE GELENİ İNDİRİP HAPSE TIKTIRDILAR BUNU ORAYA KOYDULAR VE BUDA DEVLET YÖNETEN LİDERİM HAVASINDA YAŞIYOR.PEKİ BU OY VEREN MISIR IN MÜSLÜMAN ÇOĞUNLUĞU BİR GÜN ADALET OLUNCA SORMAYACAKMI BENİM OY VERDİKLERİME NE OLDU?BENİM OYLARIM NEREYE GİTTİ?SEN HANGİ OY İLE SEÇİMLE HANGİ MEŞRU VE HAK OLAN BİR BAŞARI İLE DEVLETİN BAŞINA GEÇTİN DİYE SORMAYACAKMI?BU MİLLET AYAĞA KALKMALI ARTIK BU İŞLERİ AYARLAYANLARI PERDE ARKASINI YOK ETMELİ.MURSİ HAKİKİ MÜMİN DİR...
Fraun tohumu
Bu sisi Erdoğan ın düşmanı mı? Yoksa daha akıllı mı?
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