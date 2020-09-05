HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Şişli'de askıda kalan minibüsü halatla tuttular

Şişli'de askıda kalan minibüsü halatla tuttular

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2020 13:03 | Son Güncelleme

Şişli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yokuş aşağı kayarak askıda kaldı. Minibüsün devrilmemesi için vatandaşlar halat bağlayıp aracı tutmaya çalıştı.

Şişli'de askıda kalan minibüsü halatla tuttular

Olay, Mecidiyeköy Mahallesi, Hafız Ata Aralığı Sokak'ta meydana geldi. Yokuş yukarı çıkarken dar sokakta park edilen araçlar nedeniyle manevra yapmakta zorlanan sürücü Emre Aksu, kullandığı minibüsün kontrolünü kaybedip panikle frene bastı. Yokuş aşağı geri geri kayan, Aksu'nun kullandığı kapalı kasa minibüs bina kenarındaki boşlukta asılı kaldı. Minibüsün devrilmemesi için vatandaşlar halat bağlayıp insan gücü ile aracı tutmaya çalıştı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri askıdaki araca müdahale edemeyince olay yerinden ayrıldı. Emre Aksu'nun yardım talebi üzerine gelen, özel şirkete ait kurtarıcı aracı minibüsü kaldığı yerden çekerek kurtarmayı başardı.

669856ec8dbc110b97ed6a2936b58b50

Emre Aksu "Aracımdan malzeme indirmek için yanaştım, uygunsuz paklanan araçlar nedeniyle manevra yapamadım aracım kaymaya başladı dik yokuşta fren de tutmadı. İki teker üstünde kaldı ve devrilme tehlikesi var. Devrilmesini engellemek için halatla bağlayarak önlem aldık. Aracımızın takla atma, devrilme tehlikesi vardı. İtfaiyeyi aradık itfaiye ekibi geldi. Onlar da halatla bağlayıp yapabilecekleri bir şeyin olmadığını söylediler. İtfaiye, devrilme tehlikesi var bu riski göze alamayız deyip gitti. Sonra kedi imkânlarımızla çekici çağırarak aracımızı kurtardık" diye konuştu.

DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHadise'nin klibi olay oldu: Enişte kıskanç galiba!Hadise'nin klibi olay oldu: Enişte kıskanç galiba!
Dünyada bir benzeri daha yokDünyada bir benzeri daha yok
2021 Hyundai Tucson özellikleri ve fiyatı açıklandı!2021 Hyundai Tucson özellikleri ve fiyatı açıklandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Survivor Nisa'nın aşk paylaşımı!
Survivor Nisa'nın aşk paylaşımı!
AK Partili Belediye Başkanı tutuklandı!
AK Partili Belediye Başkanı tutuklandı!
Çatışma 06.00'da yaşandı! Mekana gerdi dönüp kurşun yağdırdılar
Çatışma 06.00'da yaşandı! Mekana gerdi dönüp kurşun yağdırdılar
Doğruysa çok vahim! Koronadan değil ondan korkuyorlar
Doğruysa çok vahim! Koronadan değil ondan korkuyorlar
Cinsel ilişki videosu sızan ünlü futbolcunun eşinden Ronaldo itirafı
Cinsel ilişki videosu sızan ünlü futbolcunun eşinden Ronaldo itirafı
Yardım etmek isterken feci şekilde can verdi
Yardım etmek isterken feci şekilde can verdi
İlginizi Çekebilir
Doktor-hemşire kavgası hastanede bitti
Doktor-hemşire kavgası hastanede bitti
Ölüm orucunda ölen Ebru Timtik kimdir?
Ölüm orucunda ölen Ebru Timtik kimdir?
"Gül ve Düşün" isimli çocuk kitabında yer alan sapkın ifadeler!
"Gül ve Düşün" isimli çocuk kitabında yer alan sapkın ifadeler!
Hasta bakıcıdan hemşireye cinsel taciz! Böyle yardım istedi
Hasta bakıcıdan hemşireye cinsel taciz! Böyle yardım istedi
Gündüz vakti şoke eden olay! Sokak ortasında eteğini sıyırıp...
Gündüz vakti şoke eden olay! Sokak ortasında eteğini sıyırıp...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Pes' dedirten olay! İş başvurusuna gittiği fabrikalarda, işçilerin paralarını çalmış
'Pes' dedirten olay! İş başvurusuna gittiği fabrikalarda...
On binlerce kişi ziyaret etti... Kleopatra Antik Havuzu şifa dağıtıyor
On binler oraya akın etti! Bu havuz şifa dağıtıyor
Bu caminin dünyada bir benzeri daha yok
Dünyada bir benzeri daha yok
Balıkesir'de yüzlerce ölü balık sahile vurdu
Yüzlercesi ölü halde kıyıya vurdu
Adana'da feci kaza! Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin bagajından fırladılar
Feci kaza kamerada! Otomobilin bagajından fırladılar
Hakan Özbek'i öldüren Fikriye Özbek'in ifadesinde kan donduran detaylar
Eşini pompalı tüfekle öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.