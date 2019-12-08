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Şişli'de beton mikseri 2 kardeşe çarptı! 1 ölü,1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 14:53 | Son Güncelleme

Şişli'de trafik ışıklarını kullanmayarak karşıdan karşıya geçtiği iddia edilen 2 kardeşe beton mikseri çarptı. Kamyon altında kalan kardeşlerden biri hayatını kaybetti.

Olay, Şişli Darülaceze Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 13.00 sıralarında 20 metre ileride bulunan trafik ışıklarını kullanmayarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan 2 kardeşe seyir halinde olan beton mikseri çarptı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çarpmanın şiddetiyle kardeşler kamyonun altında kaldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olan Hasan Danacıoğlu ve Mehmet Danacıoğlu isimli kardeşleri çevrede bulunan bir hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan kardeşlerden Hasan Danacıoğlu'nun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Mehmet Danacıoğlu'nun ise tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Meydana gelen trafik kazasına ilişkin beton mikserinin şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Trafik polislerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA-İHA

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beton mikseri Şişli

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