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  4. Şişli'de binadan üzerine buz sarkıtı düşen kişi yaralandı

Şişli'de binadan üzerine buz sarkıtı düşen kişi yaralandı

19.01.2021 17:51 | Son Güncelleme:
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Şişli'de binadan üzerine buz sarkıtı düşen kişi yaralandı

Şişli'de bir binadan başına buz sarkıtı düşen işçi olarak çalıştığı öğrenilen Türkmenistan uyruklu kişi, yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınan kişi az daha gözünden oluyordu.

Olay, saat 14.00 sıralarında Ergenekon Caddesi'nde yaşandı. İşçi olarak çalıştığı öğrenilen Türkmenistan uyruklu Babahan Allayarov(51)'un kaldırımda yürürken başına buz sarkıtı düştü. Gözünden ve yüzünden yaralanan Allayarov yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi.

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Sağlık ekipleri, Babahan Allayarov'u ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Binadaki diğer buz sarkıtları belediye ekipleri ve vatandaşlar tarafından temizlendi. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Allayarov neredeyse gözünü kaybediyordu.

DHA

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