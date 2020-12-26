Şişli'de dehşete düşüren kaza! Fren yerine gaza basan sürücü dükkana daldı

Olay, Feriköy Baruthane Caddesi'nde geçen perşembe saat 17.30 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, ismi henüz öğrenilemeyen kadın sürücü, kiralık olduğu öğrenilen otomobille, ara sokaktan caddeye yöneldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma çıktı. Arabayı kaldırımdan çıkaran sürücü fren yerine gaza bastı. Birden hızlanan otomobil yolun sağındaki kaldırıma çarptı. Panikleyen sürücü tekrar caddeye yönelmek isterken, bu kez de yolun karşısındaki kaldırıma çarptı. Park halindeki bir motosiklete vuran otomobil daha sonra kaldırımdaki ağacı altına alarak, bir iş yerinin camekanından içeri girdi. Bu sırada içeride camekan kenarında oturan iş yeri sahibi Ahmet Öztürk, otomobili son anda fark ederek kaçtı. Kendini yere atarak olası bir ölümden kurtulan Öztürk, hafif şekilde yaralandı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kaza sonrası panikleyen sürücü, yardıma koşan cadde sakinlerince otomobilden çıkarıldıktan sonra sakinleştirilebildi. Gözaltına alınan sürücü, ifade vermek için polis merkezine götürüldü. Yaralı Ahmet Öztürk ise ambulansla kaldırıldığı hastanede, ayakta yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.