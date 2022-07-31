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Şişli'de dehşete düşüren olay! Yoldan geçenlere kezzap, polise de kaynar su döktü

31.07.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. N.G. isimli kadın, oturduğu evin penceresinden aşağı, yoldan geçenlerin üstüne kezzap döktü. Böyle bir olayı neden gerçekleştirildiği bilinmeyen kadın, çevredekilerin şikayeti üzerine bölgeye gelen polis ekiplerine de binaya girmesinler diye pencereden kaynar su döktü. Saldırgan kadın gözaltına alınarak hastaneye kaldırıldı. İşte şaşkına çeviren olayın detayları...

Şişli'de dehşete düşüren olay! Yoldan geçenlere kezzap, polise de kaynar su döktü

Akıllara durgunluk veren olay, dün saat 11.30 sıralarında yaşandı. 19 Mayıs Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın 4'üncü katında oturan N.G., iddiaya göre evinin penceresinden yoldan geçenlerin üstüne cam şişeler fırlattı. Daha sonra aşağı kezzap ve çamaşır suyu döken kadın bir türlü sakinleşmeyince polise haber verildi.

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N.G., olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin eve girmemesi için pencereden kaynar su dökmeye başladı. İtfaiye ekipleri kadının pencereden düşme ihtimaline karşı şişme hava yastığı açarak önlem aldı.

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Polisin kelepçe takarak gözaltına aldığı N.G., ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Kadının pencereden aşağı döktüğü kezzap mahalle esnafı tarafından yıkanarak temizlendi.

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N.G.'nin son 3 aydır sürekli saldırgan tavırlar sergilediği, defalarca şikayet edildiği ve yan binadaki kafe çalışanını bıçakla yaraladığı öğrenilirken, N.G.'nin kafenin tabelasını elindeki cisimle kırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA

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