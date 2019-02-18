HABER

Şişli'de kaza! Lüks otomobilini bırakıp koşarak kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 07:37 | Son Güncelleme

İstanbul Şişli Bomonti Tüneli çıkışında kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak kaza yaptı. Köprüden uçmaktan son anda kurtulan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtulunca, son model lüks aracını bırakıp kaçtı. Kazayı ihbar eden Nail Körismail, "Çocuğu çıkarttım arabadan. 'Otur bir sakinleş' dedim. Arkamı döndüm, baktım koşa koşa kaçtı..." dedi.

Şişli'de kaza! Lüks otomobilini bırakıp koşarak kaçtı

Olay, saat 05.00 sularında Şişli Bomonti Tüneli Kasımpaşa çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş istikametinde Kasımpaşa yönüne seyir halinde olan ve kimliği alınamayan 34 BLC 770 plakalı son model lüks otomobilin sürücüsü, köprünün üzerinde aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.

ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Kontrolden çıkan lüks otomobil, köprü üzerindeki bariyerlere çarparak durabildi. Aşağıya fırlamaktan bariyerler sayesinde kurtulan otomobilin sürücüsü, otomobilden vatandaşların yardımıyla kurtuldu. Yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü olay yerinden ticari taksiye binerek hızla uzaklaştı.

KOPAN PARÇALAR KÖPRÜDEN YOLA DÜŞTÜ

Vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Daha sonra lüks otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Bariyerlerden ve araçtan koparak köprüden yola düşen parçalar belediye ekipleri tarafından temizlendi. Bir süre trafiğe kapanan yol aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

"YARALI YOKTU, HAVA YASTIKLARI AÇILMIŞTI"

Kazayı gördükten sonra polise bildiren Nail Körismail, “Baktım araç duruyor, zaten kimse yoktu, ilk müdahaleyi de yaptım. Çocuğu çıkarttım arabadan, dedim; ‘Otur bir sakinleş, bir sakin ol’. Arabanın içine de baktım kimse yoktu. Arkamı döndüm aşağıya baktım, baktım çocuk kaçtı gitti. Koşa koşa kaçıyor. Yaralı falan yoktu, hava yastıkları açılmıştı, herhangi bir şey yoktu ama genç bir çocuktu. Ekiplere söyledim, çocuk kaçtı eğer çocuğu alırsanız her şey çözülür” dedi. (İHA)

PARTNERÜnlü şarkıcı ve aşkı plajda sınırları fena zorladıÜnlü şarkıcı ve aşkı plajda sınırları fena zorladı
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde depremAkdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
Yer: Kütahya! Dumanlar her yeri kapladıYer: Kütahya! Dumanlar her yeri kapladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul Şişli Bomonti nail körismail Kaza lüks otomobil

En Çok Okunan Haberler

İmzalandı! 20 milyar dolarlık dev anlaşma

İmzalandı! 20 milyar dolarlık dev anlaşma

Terim ayrılmak isteyen futbolcuyu açıkladı!

Terim ayrılmak isteyen futbolcuyu açıkladı!

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Havada büyük panik! 5 dakika arayla yere çakıldılar!

Havada büyük panik! 5 dakika arayla yere çakıldılar!

Erdoğan yeni askerlik sistemini açıkladı: Bedelli askerlik kalıcı olacak

Erdoğan yeni askerlik sistemini açıkladı: Bedelli askerlik kalıcı olacak

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Diyanet: Sigara haramdır

Diyanet: Sigara haramdır

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Yer: Kütahya! Dumanlar her yeri kapladı

Yer: Kütahya! Dumanlar her yeri kapladı

5 metrelik kuyuya düşen köpek kurtarıldı

5 metrelik kuyuya düşen köpek kurtarıldı

TSK, Kış-2019 tatbikatının görüntülerini paylaştı

TSK, o görüntüleri paylaştı

Jandarmadan kaçınca korkunç gerçek ortaya çıktı! Yol kenarındaki menfezde yakalandı

Jandarmadan kaçınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Asker uğurlamasında zincirleme kaza: Yaralılar var

Asker uğurlamasında zincirleme kaza: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.