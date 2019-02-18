Şişli'de kaza! Lüks otomobilini bırakıp koşarak kaçtı

Vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Daha sonra lüks otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Bariyerlerden ve araçtan koparak köprüden yola düşen parçalar belediye ekipleri tarafından temizlendi. Bir süre trafiğe kapanan yol aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

"YARALI YOKTU, HAVA YASTIKLARI AÇILMIŞTI"

Kazayı gördükten sonra polise bildiren Nail Körismail, “Baktım araç duruyor, zaten kimse yoktu, ilk müdahaleyi de yaptım. Çocuğu çıkarttım arabadan, dedim; ‘Otur bir sakinleş, bir sakin ol’. Arabanın içine de baktım kimse yoktu. Arkamı döndüm aşağıya baktım, baktım çocuk kaçtı gitti. Koşa koşa kaçıyor. Yaralı falan yoktu, hava yastıkları açılmıştı, herhangi bir şey yoktu ama genç bir çocuktu. Ekiplere söyledim, çocuk kaçtı eğer çocuğu alırsanız her şey çözülür” dedi. (İHA)



