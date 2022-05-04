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  4. Şişli'de motosikletli canını hiçe saydı! Tek tekerlek şovu kamerada

Şişli'de motosikletli canını hiçe saydı! Tek tekerlek şovu kamerada

04.05.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Şişli'de motosikletli, tek tekerlek ilerleyerek hem kendini hem de trafiktekilerin canını tehlikeye attı. O anlar kameraya yansırken, bu sırada yanında seyreden iki motosiklet sürücüsünün de akrobatik hareketler yapan sürücüyü korumaya çalıştıkları görüldü.

Olay, 29 Nisan günü, saat 23.00 sıralarında, Piyalepaşa Bulvarı'nda meydana geldi.

Bulvar üzerinde giden üç motosikletliden biri, motosikletinin ön tekerleğiniini havaya kaldırdı. Yaklaşık 100 metre tek tekerlek üzerinde plakasız olduğu görülen motosikletiyle ilerleyen sürücü, trafiği tehlikeye soktu. O anlar arkalarında seyreden bir otomobilden cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Görüntülerde, tek tekerlek üzerinde ilerleyerek akrobatik hareketler yapan motosiklet sürücüsünü, yanında seyreden iki motosikletlinin korumaya çalıştığı görülüyor.

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