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  4. Şişli'de trafik polislerinden ceza yiyen taksiciden ilginç sözler! "Zaten ödemiyoruz"

Şişli'de trafik polislerinden ceza yiyen taksiciden ilginç sözler! "Zaten ödemiyoruz"

18.08.2023 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da trafik polislerinin taksilere denetimleri sürüyor. Şişli'de yapılan kontrollerde, kurallara uymayan ve evrakları eksik olan taksicilere ceza yazıldı. Ceza yazılan sürücülerden biri “Telefonla konuşmaktan dolayı ceza yedim. Zaten ödemiyoruz.” dedi.

Şişli'de trafik polislerinden ceza yiyen taksiciden ilginç sözler! "Zaten ödemiyoruz"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik polisleri tarafından Büyükdere Caddesi’nde taksicilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

"ALERJİM OLDUĞU İÇİN BELİME TAKIYORUM"

Denetimlerde araçlar durdurularak taksi şoförlerinin belgelerini inceleyen ekipler, şoförlerin emniyet kemeri takma ve taksimetre açmalarına yönelik kontroller yaptı. Yapılan denetimlerde 6 taksi sürücüsüne emniyet kemeri takmadığı için toplamda 2 bin 616 TL para cezası kesildi. Taksi sürücüsü Hakkı B., yaptığı konuşmasında “Konuşacak bir şey yok. Kemer takmadığım için ceza yedim. 430 TL ceza yedim. Kemere alerjim olduğu için belime takıyorum.” dedi.

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"ZATEN ÖDEMİYORUZ"

Telefonla konuştuğu için 5 taksi sürücüsüne 4 bin 755 TL para cezası kesilirken, taksi sürücüsü, “Telefonla konuşmaktan dolayı ceza yedim. Zaten ödemiyoruz.” ifadelerini kullandı. (İHA)

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İstanbul taksi

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