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ŞİŞLİ'DE 5 KATLI BİNANIN ÇATI KATI ALEV ALEV YANDI MAHALLE SOKAĞA DÖKÜLDÜ (Ek görüntülerle)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 16:05 | Son Güncelleme

Şişli'de 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı.

Haber-Kamera: Özgür EREN İSTANBUL (DHA)

Şişli'de 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yoğun duman nedeniyle mahalleli sokağa döküldü.

Halide Edip Adıvar Mahallesi Dedeoğlu Sokak'ta 5 katlı bir binanın daire olarak kullanılan çatısında saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü ve çatı katını alevler sardı. Çevredeki vatandaşlar çatının alevli yandığını görünce durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangın nedeniyle çıkan dumanlar kilometrelerce öteden görüldü. Mahalle sakinleri de kısa süreli panik yaşayıp sokağa döküldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yarım saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Yangından herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken çatı ve çatı katında bulunan ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasından sokakta olan Abdurrahim Baykal "Motosikletle geliyordum ben. Dumanları gördüm, direk yukarıya çıktım. Apartmandaki tüm kapıları çaldım, evlerde kimse var mı yok mu diye. yangın tüpü ile yangının yan daireye sıçramasını engelledim. Muhtemelen elektrik yangını çünkü patlamalar oluyordu. Yaralı kimse yoktu, içeriye de baktık kimse yoktu" diye konuştu.

APARTMANDAKİ PANİK KAMERADA

Öte yandan binanın içinde bir bina sakininin çektiği görüntülerde yaşanan panik görüldü. Görüntülerde vatandaşlar merdivenlerden aşağıya inerken, itfaiye ekiplerinin geldiği görülüyor.

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