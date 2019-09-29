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Şişli'de 5 katlı binanın çatısında yangın (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2019 14:06 | Son Güncelleme

ŞİŞLİ'de Halide Edip Adıvar Mahalles'nde 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA) ŞİŞLİ'de Halide Edip Adıvar Mahalles'nde 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

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