Şişli'de altıncı kattan düşen kadın hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Şişli'de altıncı kattan düşen kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Feriköy Mahallesi'nde 6. kattaki evlerinin balkonuna çıkan yabancı uyruklu Oumaima Waguaf (20) adlı kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle yere düştü.

Waguaf'ın düştüğünü gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Waguaf'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırılırdı.

Polis ekipleri, Waguaf'ın intihar edip etmediğini de araştırıyor.

