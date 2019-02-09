IHAAW162836-ASA/09-02-2019

- Şişli’de bir iş yerine gelen silahlı ve maskeli iki zanlı, soygun gerçekleştirdi. İş yerinde bulunanları silah zoruyla etkisiz hale getiren zanlılar, bir miktar para ve iş yerinde bulunan laptopları alarak kayıplara karıştı

09.02.2019 16:28:36 TSI

NNNN

