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Şişli’de bir iş yerine gelen silahlı ve maskeli iki zanlı, soygun gerçekleştirdi. İş yerinde bulunanları silah zoruyla etkisiz hale getiren zanlılar, bir miktar para ve iş yerinde bulunan laptopları alarak kayıplara karıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.02.2019 16:35 | Son Güncelleme

IHAAW162836-ASA/09-02-2019 - Şişli’de bir iş yerine gelen silahlı ve maskeli iki zanlı, soygun gerçekleştirdi. 09.02.2019 16:28:36 TSI NNNN

IHAAW162836-ASA/09-02-2019

- Şişli’de bir iş yerine gelen silahlı ve maskeli iki zanlı, soygun gerçekleştirdi. İş yerinde bulunanları silah zoruyla etkisiz hale getiren zanlılar, bir miktar para ve iş yerinde bulunan laptopları alarak kayıplara karıştı

09.02.2019 16:28:36 TSI
NNNN

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