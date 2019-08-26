Şişli'de lisenin deposunda yangın

Hasan YILDIRIM-Şahin BOZKURT/İSTANBUL,(DHA)-ŞİŞLİ Endüstri Meslek Lisesi'nin depo kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Şişli Darülaceze Caddesi üzerinde bulunan Şişli Endüstri Meslek Lisesi'nin depo kısmında saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Okul malzemelerinin bulunduğu depo kısmından yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Okulun giriş kapısının alçak olması sebebiyle itfaiye araçları bahçeye girmekte güçlük çekti. İtfaiye araçları kapının bir kısmının kırılmasının ardından okulun bahçesine girebildi. Yangına su ve köpük ile müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Yapılan müdahalenin ardından yangın kısa sürede söndürüldü. Depoda bulunan eşyalar kullanılmaz hale geldi. Polis ve itfaiyenin yangının çakış nedenine ilişkin incelemesi sürüyor.

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