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Şişli’de sahte para operasyonu

15.11.2020 15:24 | Son Güncelleme:
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Şişli’de sahte para operasyonu

Şişli’de sahte dolarla dolandırıcılık yapan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, Şişli’de 12 Kasım’da bir alışveriş merkezinde Ş.Ş.

Şişli’de sahte dolarla dolandırıcılık yapan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Şişli’de 12 Kasım’da bir alışveriş merkezinde Ş.Ş. isimli vatandaşın yanına Can isimli bir şahsın geldiği, elinde aynı seri numaralı dolarlar bulunduğunu ve farklı döviz bürolarından bozdurmak için yardım istediğini söylediği öğrenildi.
Bu amaçla Ş.Ş.’nin şüpheli şahsa 10 bin dolar para vererek karşılığında benzer seri numaralı 20 bin dolar aldığı ancak daha sonra paraların sahte olduğunu anladığı öğrenildi. Can isimli şahsın ise bu esnada yanında bulunan 2 kişiyle birlikte AVM’den ayrıldığı tespit edildi.
Polis ekipleri yaptıkları incelemede şüpheli şahısların AVM’ye araçla geldiklerini, aracın kiralık olduğunu ve şüphelilerin de Hatay’a gitmek için uçak bileti aldıklarını belirledi.
Olayla ilgili düzenlenen operasyonda şüpheli G.G., E.M. ve Ş.G.Ç. isimli şahıslar 168 bin TL, 19 bin 500 dolar para, farklı şahıslara ait sürücü belgesi, silah ruhsatı, kredi kartı, senet, yabancı kimlik kartı ile yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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