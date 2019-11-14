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Şişli’de silahlı yaralama

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 23:53 | Son Güncelleme

Şişli’de silahlı yaralama

İSTANBUL (AA) - Şişli’de yanlarına gelen otomobilden silahla üzerlerine ateş açılan iki kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Ecza sokakta yürüyen N.Ö. ile beraberindeki arkadaşına, yanlarına gelen bir otomobilden silahla ateş edildi.

N.Ö. ve kimliği henüz tespit edilemeyen arkadaşı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu belirtilirken, polis ekipleri olay yerinden otomobille kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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silahlı yaralama Şişli

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