Şişlikler artık derdiniz olmaktan çıkacak! İşte vücudunuzdaki ödemi atmanın yolları...

Büyük küçük herkeste oluşabilen ödemlerin ciddi bir yanı olmasa da hayatınızı kötü etkileyebiliyor. Sizlere vereceğimiz tavsiyeler, ödemlerinizden kurtulmanıza yardımcı olacak. İşte vücudunuzdaki ödemi atmanın en kolay yolları...

TUZ TÜKETİMİNİZİ AZALTIN

Her gün tüketilen sofra tuzları, sodyum klorür bileşiğinden meydana geliyor. Tuz, belli oranlarda su tuttuğundan fazla tüketilmesi vücutta ödeme sebep oluyor. Doğru bir şekilde tuz ihtiyacınızı karşılamak için işlenmiş gıdalar tüketmemenizde fayda var. Ayrıca yemeklerde daha az tuz kullanmak da ödem atmanıza katkı sağlar.

DÜZENLİ OLARAK YOĞURT TÜKETİN

Doğal detoks etkisine sahip olan yoğurt, içerdiği probiyotikler sayesinde vücudunuzdaki ödemlerin atılmasına yardımcı oluyor. Ayrıca her sabah yiyeceğiniz az yağlı yoğurt, ödem söktürme etkisini artırıyor.

HAREKET ETMEYİ İHMAL ETMEYİN

Hareketsizlik, ödem oluşumunun başlıca nedenlerinden biri. Hareketsizliğinizi önlemek için düzenli olarak yürüyüş yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra evde yapacağınız basit egzersizler de ödem atma konusunda size destek olur.

POTASYUM ZENGİNİ YİYECEKLER TÜKETİN

Potasyum, faydaları saymakla bitmeyen önemli bir mineral. Dengeli alınırsa sağlık açısından yararlı olacağı gibi ödem azaltma etkisi de gösteriyor. Potasyum seviyesi yüksek olan yiyeceklere örnek olarak patates, muz, avokado, erik ve domates verilebilir.

SALATALIK TÜKETİN

Kalorisi oldukça düşük olan salatalık, büyük oranda su içeriyor. Bu da salatalık tükettiğiniz takdirde su ihtiyacınızın belli bir oranını karşılayabileceğiniz anlamına geliyor. Salatalık hem kilo aldırmıyor hem ödeminizi gidermeye katkı sağlıyor!

MASAJ YAPIN

Masaj yapmak, sizi rahatlattığı gibi vücudunuzdaki ödemin geçmesine de yardım ediyor. Kalbinizin bulunduğu yöne doğru yapacağınız küçük masajlar, lenflerin çalışmasına destek olur ve vücudunuzdaki ödemi atmanızı sağlar.

YEŞİL ÇAY TÜKETİN

Antioksidan denince herkesin aklına yeşil çay geliyor. Yeşil çay, rahatlatıcı bir etkiye sahip olduğu gibi ödem atmaya da katkı sağlıyor. Bu nedenle günde 1 fincan yeşil çay tüketebilirsiniz.

