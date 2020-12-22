Şişmiş el ve ayaklara veda edin! Ödem nasıl atılır? İşte cevabı

Bu 6 ipucunun tümünü, birbiriyle kombinasyon halinde denemek daha güvenlidir. Bazı vücutlar bir numaraya diğerinden daha iyi tepki verir, bu yüzden sizin için en iyi olanı kendiniz keşfetmenizi öneririz.

ÇOK SU İÇİN

Kulağa biraz ters etki yapıyor: Su içerek sudan kurtulmak. Ancak daha az su tutacağınızdan emin olmak istiyorsanız su özellikle etkilidir. Yeterince su içerseniz vücudunuz sudan kurtulma ve su tutmaya karşı 'mücadele' konusunda daha yetenekli olacaktır.

TUZA BATIRIN

Bir kova içine ılık su ve hatırı sayılır miktarda tuz koyun. Çoğu eczanede bulunan kaba bir tuz türü olan Epsom tuzunu kullanabilirsiniz. Şişmiş ayaklarınızı tuzlu kovada en az yarım saat bekletin. Tuz, suyu vücudunuzdan çekecektir.

ELMA SİRKESİ SÜRÜN

küçük bir şişe elma sirkesi alın ve duşa girmeden önce kendinize sürün. Biraz ıslatın ve sonra duşta durulayın. Tıpkı tuz gibi elma sirkesi de vücudunuzdan su çeker ve bunun mükemmel bir yöntem olduğu söylenir.

AYAĞINIZI YUKARI KALDIRIN

Şişmiş ayaklarınız veya elleriniz varsa, yukarı kaldırmak iyi bir fikirdir. Bu şekilde, su onlardan akacaktır. Ayaklarınızı bir yastığa veya masaya koyabilirsiniz ve uyurken yatağınızın ucunu hafifçe kaldırabilirsiniz.

EGZERSİZ YAPIN

Evet, formda ve sağlıklı kalmak istiyorsanız, bu yapmanız gereken en önemli şeylerden biri olmaya devam ediyor: egzersiz. Vücudunuzu hareket ettirmek ve terlemek sudan hızlı bir şekilde kurtulmanızı sağlar.

