"Sistemin gücüyle değil siyasetin gücüyle geldik"

DENİZLİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, seçilmeden, milletin desteğini almadan koltukları işgal edenlerin bugün koltuklarını kaybetmekten rahatsız olduğunu belirterek, "Niye bu kadar feryat ediyorlar, niye 'tek adam' diye bağırıyorlar. Rahatsızlıkları aslında tek adamla ilgili değil. Rahatsızlıkları millet iradesi üzerindeki eski iktidarlarını kaybetmiş olmalarından." dedi.

Ünal, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi'nde bir otelde düzenlenen AK Parti Tanıtım Medya Başkanlığı Ege Bölge Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, sadece seçim döneminde bir kampanya gerekçesiyle milletin önüne gitmediklerini, sürekli halkın içinde olduklarını söyledi. Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan siyasetinin temel ilkesinin "milletle iç içe ve gönül gönüle" olduğuna işaret etti.

Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı görevinde adeta bir yerel yönetim devrimi gerçekleştirdiğini, bunun yerel seçime hazırlanan tüm adaylarca tekrar incelenmesi gereken bir husus olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu: