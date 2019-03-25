Sit alanında kaçak kazıya jandarma baskını: 4 gözaltı

Saruhanlı’da kaçak kazı yapan 4 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Zanlılarla birlikte hilti, matkap, kablo, kürek ve kazmaya da el konuldu.

Olay, Manisa’nın Saruhanlı ilçesi Nuriye Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Saruhanlı ilçe jandarma ekipleri gelen bir ihbar üzerine Nuriye Mahallesi yakınlarında kaçak kazı yapılan araziye gitti. 3. Derece sit alanı olan yerde kaçak kazı yapan F.A. (37), O.A. (25), R.T. (36) ve İ.A. (25) suçüstü yakaladı. Kaçak kazı yapan 4 kişiye ait hilti, matkap, kablo, kürek ve kazmaya jandarma ekiplerince el konuldu.

Gözaltına alınan, F.A. (37), O.A. (25), R.T. (36) ve İ.A. (25) ifadeleri alınmak üzere Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

