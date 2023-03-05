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Site sakinleriyle müteahhit birbirine girdi! Öğretmenler Sitesinde kentsel dönüşüm gerginliği: İsyan ettiler... "Bu tehdit değil mi?"

05.03.2023 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremden sonra en çok gündeme gelen konulardan biri olan kentsel dönüşüm, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki Öğretmenler Sitesinde sarpa sardı. Site sakinleri dairelerinin zorla ellerinden alınmasıyla tehdit edildiklerini öne sürerken müteahhit ise iddiaları yalanlayıp "Çoğunluk bizden yana" dedi. Müteahhidin "İmza vermezseniz yatağınızdan alıp sokağa atarız" diyerek tehdit ettiği iddiası site sakinlerini isyan ettirdi.

Site sakinleriyle müteahhit birbirine girdi! Öğretmenler Sitesinde kentsel dönüşüm gerginliği: İsyan ettiler... "Bu tehdit değil mi?"

Site sakinleri ile müteahhit arasındaki kentsel dönüşüm gerginliğinde işler kızıştı. Zemin etüdü, plan, proje ve benzeri konuların hesaba alınmamasından yakınan site sakinleri kentsel dönüşüme karşı olmadıklarını belirtirken müteahhidin tehditle iş görmeye çalışmasından şikayetçi oldular. Müteahhit ise iddiaları yalanladı.

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Eyüpsultan'daki Öğretmenler Sitesinde kentsel dönüşüm anlaşmazlığı gerginliğe dönüştü. Müteahhit imza çoğunluğunu sağlayamadı. İddiaya göre, bunun için her bloktan birer daire satın aldı. Üstelik imza vermeyenleri tehdit etmeye başladı. Show Haber'e konuşan site sakinlerinden biri "Biz binalar yapılmasın demiyoruz, yapılsın. Ama tehditle falan olmaz bu işler. Plan, proje yok ki. Burayı yıkmaya çalışıyor" diye konuştu ve müteahhidi suçladı.

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Müteahhit Fatih Kırmızıkoyun ise "Bir an önce boşaltıp yıkacağız diye bir şey yok. Bugüne kadar yapmış olsaydık zaten çoktan yapmış olacaktık" dedi.

Sitede yaşayan vatandaş, tehdit iddiasını şu sözlerle dile getirdi:

"Verdiniz verdiniz, vermediniz gelip sizi yatağınızdan alıp sokağa atacağız gibi şeyler. Bir de demiş ki 'Yıktıktan sonra dava açacağım, herkesin dairesini satın alacağım.' Bu tehdit değil mi?"

Müteahhit Kırmızıkoyun ise tehdit iddialarını yalanlayıp oy çoğunluğunun sağlandığını ifade ederken şunları söyledi:

"95 kişinin yaklaşık 62 tanesinden imza almışız. O günden bugüne kadar yapmış olsaydık karot aldırıp binaların tamamını yıktırabilirdik. Fakat biz bu işi yapmadık, insanların gönlü olsun, beraber hareket edelim diye bugüne kadar hep bekledik."

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Müteahhit Kentsel dönüşüm

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