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Sitede yangın paniği! Vatandaşlar tahliye edildi

09.06.2021 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir site otoparkında bulunan araçta yangın çıktı. Yangının çıkmasıyla dumanların sardığı sitede bulunan vatandaşlar tahliye edildi.

Sitede yangın paniği! Vatandaşlar tahliye edildi

Olay, saat 08.20 şuralarında Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi üzerinde bulunan Meydan Evleri Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, site otoparkında bulunan araçta yangın çıktı. Yangının çıkmasıyla birlikte yoğun duman tüm siteyi sardı. Dumanı fark eden vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

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Olay yerine gelen itfaiye ekipleri site otoparkında yanan bir araca müdahale ederek kontrol altına aldı. Daha sonrasında vatandaşları dumandan etkilenmemesi için tahliye etti. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

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Olayın görgü tanıklarından olup yangına ilk başta müdahale eden bir site sakini ise, ”Yangın çıktığında haber ettiler biz de hemen yangın tüpleri ile müdahale ettik. Bizim gördüğümüzde bir araba yanıyordu. Dumandan çok bir şey göremedik” diye konuştu.

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İHA

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yangın Ümraniye

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