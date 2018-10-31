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Sitenin arazisi icra yoluyla satılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 12:53 | Son Güncelleme

Antalya'da parasını peşin ödedikleri evlerinin temeli bile atılmadığı için mağdur olduklarını öne sürenlerin başvurusu üzerine mahkeme, evlerin arazisinin icra yoluyla satılarak parasının mağdurlara verilmesini kararlaştırdı - Mağdurların avukatı Semih Gökpınar: - "Daireler, bedelleri peşin alınarak binlerce kişiye satılmış. Daire satın alan binlerce kişiyle birlikte sitenin yapılacağı arazinin satılması için hukuk mücadelesi verdik"

Antalya'da yaklaşık 18 yıl önce proje üzerinden satışı yapılan, ancak bugüne kadar temeli dahi atılmadığı iddia edilen sitenin arsası, parası mağdurlara verilmek üzere icra yoluyla satışa çıkarılacak.

Avukat Semih Gökpınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, binlerce olduğunu iddia ettiği mağdurlardan dördünün avukatlığını üstlendiğini söyledi.

Almanya'da yaşayan müvekkillerinin yaklaşık 18 yıl önce Fadıl Akgündüz'e ait şirketten konut satın aldıklarını ifade eden Gökpınar, aradan geçen süre zarfında evlerin temeli bile atılmayınca, mağdurların yasal yollara başvurduğunu bildirdi.

Açılan davaları kazandıklarını, icra işlemlerine başlandığını aktaran Gökpınar, "Daireler bedelleri peşin alınarak binlerce kişiye satılmış. Daireleri alan binlerce kişiyle birlikte sitenin yapılacağı arazinin satılması için hukuk mücadelesi verdik. Antalya Havalimanının arkasındaki 43 bin 404 metrekarelik yerin, 4 Aralık'ta icra kanalıyla satışı yapılacak. Arazinin kıymet takdiri 16 milyon 276 bin olarak belirtilse de gerçek değeri 40 milyon liranın üzerinde." diye konuştu.

Arazinin satışının açık artırma şeklinde yapılacağını, şirketin sürekli itiraz ederek satışı engellemeye çalıştığını anlatan Gökpınar, hukuki mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

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Antalya Avukat Semih Gökpınar Fadıl Akgündüz icra Jetpa satış

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