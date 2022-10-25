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Siteye dadanan hırsızlar site yöneticisini artık çaresiz bıraktı, böyle isyan etti: Cesaretlerine hayranım

25.10.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da yaşanan hırsızlık olayında aynı binadan 4 dairenin su sayacı çalındı. Başlarına gelen olay karşısında şaşkına dönen site yöneticisi Mehmet Çete, ''Hırsızlardaki cesarete bak, ‘Birisi beni görür veya yakalar’ düşüncesi yok. Adamlardaki cesarete hayran kalıyorsun, kalmamak mümkün değil. Biz bunu 150 liraya alıyoruz, hırsızlar ise iki tanesini 40 liraya satıyor. Sayaç sökünce 40 lira alıyor, sigara parası çıkıyor. Onun derdi o'' diyerek tepki gösterdi.

Siteye dadanan hırsızlar site yöneticisini artık çaresiz bıraktı, böyle isyan etti: Cesaretlerine hayranım

Olay merkeze bağlı Yeni Mahalle Vezirhan Sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ay önce 10 katlı 40 dairelik binanın içerisinde buluna ve teslim aşamasındaki iki dairenin su sayacının çalınmasının ardından bina yine hırsızların hedefi oldu. İki gün önce aynı binaya giren hırsızlar, yine iki dairenin su sayacını çalarak kayıplara karıştı. Son bir ayda hırsızlığın yaşandığı binanın yöneticisinin tepkisi ise bir o kadar şaşırttı.

''ADAMLARDAKİ CESARETE HAYRAN KALMAMAK MÜMKÜN DEĞİL''

Yönetici Mehmet Çete, ''Toplamda 4 dairenin su sayacını çaldılar. Hırsızlardaki cesarete bak, 'Birisi beni görür veya yakalar’ düşüncesi yok. Adamlardaki cesarete hayran kalıyorsun, kalmamak mümkün değil'' dedi.

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Maddiyattan çok emek verdikleri işe zarar geldiği için üzüldüklerini aktaran Mehmet Çete, ''Su sayaçlarını çaldılar. Toplamda 4 dairenin su sayacını çaldılar. Adamlardaki cesarete hayran kalıyorsun, kalmamak mümkün değil. Biz bunu 150 liraya alıyoruz, hırsızlar ise iki tanesini 40 liraya satıyor. Ancak parası önemli değil, maneviyatı önemli. Buraya emek verilmiş, su sayacı takılmış. Çok dürüst hurdacı esnafımız var. Onlara, lütfen, Allah rızası için bu bu hırsızlara pay vermeyin. Hırsızın derdi, iki tane sayaç sökünce 40 lira alıyor, sigara parası çıkıyor. Onun derdi de o” diye konuştu.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ hırsızlık

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