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SİVAS 28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI 2023: Sivas 2. tur Cumhurbaşkanı seçim sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları, dağılımı

27.05.2023 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas seçim sonuçları hakkında araştırmalar yoğunlaştı. Tüm Türkiye genelinde 28 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı Seçimleri gerçekleştiriliyor. 60 milyondan fazla seçmen oy kullanmak için sandık başına gidiyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklamaya göre, oy verme işlemi 28 Mayıs Pazar günü saat 08.00 ile 17.00 arasında gerçekleştirilecek. Oy verme işleminin sona ermesi ve sandıkların kapanmasının ardından il il, ilçe ilçe seçim sonuçları Mynet.com'da yer alacak.

SİVAS 28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI 2023: Sivas 2. tur Cumhurbaşkanı seçim sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları, dağılımı

Sivas 28 Mayıs ikinci tur Cumhurbaşkanı seçim sonuçları hakkında araştırmalar hız kazandı. Vatandaşlar oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından heyecanla Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranlarını beklemeye başlayacaklar. Peki, Sivas Cumhurbaşkanı Seçim sonuçları 2023 oy oranları saat kaçta açıklanacak?

Sivas'ın ilçeleri olan Akıncılar seçim sonuçları, Altınyayla seçim sonuçları, Divriği seçim sonuçları, Doğanşar seçim sonuçları, Geremek seçim sonuçları, Gölova seçim sonuçları, Gürün seçim sonuçları, Hafik seçim sonuçları, İmralı seçim sonuçları, Kangal seçim sonuçları, Koyulhisar seçim sonuçları, Suşehri seçim sonuçları, Şarkışlı seçim sonuçları, Ulaş seçim sonuçları, Yıldızeli seçim sonuçları ve Zara seçim sonuçları bu sayfada yer alacak.

SİVAS CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ SAYILACAK?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

Bu işlemlerin ardından seçmenlerin imza atma zorunluluğunu yerine getirmeleri gerekecek.

"EVET" ya da "TERCİH" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

oy kullanma 2

Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.

Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.

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