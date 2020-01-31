Sivas- Malatya karayolu tipi nedeniyle ulaşıma kapandı (2)

YOL ULA\u015eIMA A\u00c7ILDI\nYakla\u015f\u0131k 5 saat boyunca tipi nedeniyle kapanan Sivas- Malatya yolu karayollar\u0131 ekiplerinin yapt\u0131\u011f\u0131 \u00e7al\u0131\u015fma sonras\u0131 trafi\u011fe a\u00e7\u0131ld\u0131. Yolun iki y\u00f6n\u00fcnde da ara\u00e7lar polis e\u015fli\u011finde kontroll\u00fc \u015fekilde ilerlemeye ba\u015flad\u0131.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Kestanenin mucizevi faydalar\u0131PARTNER \u00dcnl\u00fc oyuncu s\u0131n\u0131rlar\u0131 zorlad\u0131! Geceye damga vuran dekolte500 yerle\u015fim yeri ula\u015f\u0131ma kapand\u0131
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